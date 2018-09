Ouragan Florence: la population fuit la cote est

De longues files de voitures se sont formées mardi sur les routes du littoral d'une vaste zone de l'est des Etats-Unis où la population fuyait vers l'intérieur des terres avant l'arrivée de Florence, un ouragan potentiellement dévastateur attendu avec des vents extrêmement violents et des pluies diluviennes.

Traffic lines up on highways as residents evacuate from the Carolinas ahead of Hurricane #Florence. Mandatory evacuation orders are in effect in select counties along the coasts: https://t.co/bqel7Jv3rq pic.twitter.com/YMgkeJVB5x — American News (@BKGAmericanNews) 11 septembre 2018

Les opérations d'évacuation concernent 1,7 million de personnes en Caroline du Sud, Caroline du Nord et en Virginie. Les trois Etats sont les plus menacés par Florence, qui progresse vers l'ouest et le nord-ouest à une vitesse de 28 km/h et devrait atteindre jeudi les côtes américaines, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Mais l'ouragan, classé mardi en catégorie 4 (sur 5) sur l'échelle de Saffir-Simpson avec des vents atteignant 220 km/h, pourrait sévir jusqu'en Pennsylvanie, a mis en garde l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (Fema).

Solidarité

A Charleston, certains ont pourtant ignoré les consignes d'évacuation alors que le Soleil baignait la grande ville touristique de Caroline du Sud, où de nombreux restaurants et magasins ont fermé.

Desiree Taylor, une infirmière, va rester dans son appartement de la banlieue de la ville. Elle compte sur ses voisins et leur générateur électrique pour alimenter son réfrigérateur. «Tout le monde est solidaire», explique-t-elle à l'AFP.

D'autres habitants ont choisi de partir. Michael Kennedy, ingénieur chez Boeing, va rejoindre ses parents à Atlanta, en Géorgie. Sa compagne, Emily Whisler, a été réquisitionnée par l'université de médecine de la ville. «Ils m'ont dit d'apporter une couverture et un oreiller, je vais rester là-bas plusieurs jours», a-t-elle dit.

En Virginie, près d'un millier de détenus ont été transférés dans une prison de l'intérieur de l'Etat. Mais en Caroline du Sud, un millier d'autres vont rester dans leur centre de détention «pour leur sécurité», selon les médias locaux citant un porte-parole des services pénitentiaire.

Les supermarchés ont été pris d'assaut par la population qui faisait le plein d'eau, de nourriture et de produits de première nécessité. De nombreux habitants ont également calfeutré portes et fenêtres de leur logement en prévision des vents violents.

Empty supermarket shelves as residents prepare for Hurricane #Florence in Columbia, South Carolina, U.S. Jo pic.twitter.com/GVwWKIvIes — BBC Weather (@bbcweather) 11 septembre 2018

L'agence fédérale chargée du contrôle des armes à feu (ATF) a également recommandé aux armuriers de mettre à l'abri leurs stocks d'armes, d'explosifs et de munitions.

«C'est un ouragan puissant qui va frapper les côtes de Caroline comme les habitants n'en ont pas vu depuis des décennies», a affirmé Jeffrey Byard, un responsable de la Fema à Washington. Ils doivent s'attendre à des coupures d'électricité, des destructions de bâtiments, de routes et de ponts, ainsi qu'à des inondations d'envergure, des dégâts qui peuvent «potentiellement faire des victimes», a-t-il averti.

Après les trois Etats côtiers et le Maryland, la capitale fédérale Washington a également déclaré l'Etat d'urgence, redoutant les précipitations portées par l'ouragan qui pourraient provoquer des crues soudaines alors que les sols sont déjà gorgés d'eau après plusieurs jours de pluie.

Le Potomac, qui longe la capitale fédérale, était déjà en crue mardi et inondait la vieille ville d'Alexandria, en Virginie, où les autorités ont fourni des sacs de sable aux habitants pour se protéger de la montée des eaux.

Potomac River already flooding even before rains from hurricane begin. If Washington, DC gets hit by Florence, it could be a significant event. pic.twitter.com/nywSQ9JYyl — Hady Amr (@HadyAmr) 11 septembre 2018

Dans son bulletin de 17H00 (21H00 GMT), le NHC a mis en garde contre une «montée des eaux potentiellement mortelle sur les côtes» de Caroline du Nord et du Sud, jusqu'à la baie de Chesapeake, dans le sud du Maryland.

Inondations majeures

Les autorités s'attendent à des inondations majeures, avec des montées d'eau de 35 à 50 cm, et à des crues à l'intérieur des terres jusqu'en début de semaine prochaine.

«Nous n'avons été jamais aussi prêt» pour affronter l'ouragan, a assuré le président américain Donald Trump après avoir été informé des mesures mises en place. «Il est terriblement gros, terriblement humide, un niveau d'eau terrible», a-t-il ajouté depuis le bureau Ovale.

The safety of American people is my absolute highest priority. Heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be SAFE! https://t.co/YP7ssITwW9 pic.twitter.com/LZIUCgdPTH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 septembre 2018

Deux autres dépressions suivent Florence dans l'Atlantique. Helene, un ouragan de catégorie 2, a pris une trajectoire nord-ouest et devrait perdre progressivement en vigueur au milieu de l'océan. Avec des vents de 110 km/h, la tempête tropicale Isaac prenait pour sa part la direction des Petites Antilles, qui se remettent encore du passage de Maria.

Entre août et septembre 2017, les trois puissants ouragans Harvey, Irma et Maria ont causé la mort de milliers de personnes et provoqué des milliards de dollars de dégâts dans les Caraïbes et le sud-est des Etats-Unis. (afp/nxp)