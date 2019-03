Oups! Le pilote se trompe d'aéroport

Alors qu'ils pensaient atterrir à Düsseldorf, en Allemagne, les passagers d'un avion de la compagnie aérienne britannique British Airways se sont retrouvés lundi à Edimbourg, en Écosse, à plus de 800 km de leur destination.

Les passagers, qui avaient décollé de Londres, n'ont été mis au courant de cette mésaventure par le pilote que lors de la phase d'atterrissage vers Édimbourg.

OOPS !! #BritishAirways flight to #Dusseldorf lands in #Edinburgh by #mistake https://t.co/q8SvbuZYO3