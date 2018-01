Oui, la liberté de la presse se meurt

Dans votre édition du 24 janvier, vous avez donné la parole à un invité qui s’en prend à la liberté d’expression. M. Anouar Gharbi s’attaquait en effet au Club suisse de la presse à propos d’une conférence organisée mi-janvier avec un député égyptien, M. Abdelrahim Ali, auteur de divers livres sur le terrorisme et l’islamisme et président du Centre des études du Moyen-Orient à Paris. M. Ali a notamment rappelé l’agenda des mouvements islamistes en Égypte et au Moyen-Orient et défendu la mise à l’écart du président Morsi, proche des Frères musulmans, par le général Al-Sissi, actuel président de l’Égypte. Or M. Gharbi représente à Genève une ONG appelée Geneva Council for International Affairs and Development et qui est proche de l’opposition islamiste au régime égyptien. Ce qui est parfaitement son droit.

Au milieu des énormes tensions actuelles, Genève et la Suisse sont les derniers refuges où la liberté d’expression peut avoir lieu

Mais le problème est qu’il ne supporte pas l’idée qu’on puisse donner la parole à quelqu’un qui ne pense pas comme lui, surtout s’il s’agit d’un partisan du gouvernement égyptien. Alors que nous estimons légitime qu’une telle personnalité, quelle que soit l’opinion qu’on puisse avoir à son sujet, ait la possibilité de s’exprimer librement à Genève. M. Gharbi s’est donc levé en interrompant bruyamment l’orateur et en lui lançant des insultes, ce qui est parfaitement inacceptable dans un pays libre et dans une enceinte qui a expressément pour rôle de garantir la liberté de parole. Il a donc gentiment mais fermement été prié de ne plus interrompre l’intervenant.

Fâché, il a dès lors quitté la salle et s’est ensuite répandu en invectives contre le Club suisse de la presse dans un texte aussi mensonger que diffamant. M. Gharbi omet ainsi de mentionner que les opposants égyptiens et les ONG proches des Frères musulmans ont pu s’exprimer à maintes reprises au Club suisse de la presse et que, pendant la rencontre qu’il dénonce, la parole a même été donnée à M. Hani Ramadan, représentant de cette mouvance en Suisse, lequel a pu s’exprimer sans entraves, comme on peut le voir sur la vidéo de l’événement disponible sur notre site, www.pressclub.ch. Continuant dans la même veine d’accusations sans fondement et insultantes, il cite notamment un «livre noir» tunisien qui m’a présenté en 2013 comme un «collaborateur» du régime de l’ancien président Ben Ali. Il est certain que le Club suisse de la presse a reçu des membres du gouvernement tunisien à l’époque de Ben Ali, comme c’est normal pour chaque pays membre des Nations Unies à Genève, mais il a aussi reçu des membres de l’opposition tunisienne, dont l’auteur de ce fameux livre noir, le président de l’époque, M. Marzouki, lorsqu’il était dans l’opposition! Ce que M. Gharbi s’est bien gardé de préciser dans son libelle…

Depuis vingt ans, le Club suisse de la presse est une plate-forme d’expression qui porte haut les valeurs suisses d’indépendance et de neutralité. C’est aussi l’un des rares lieux où des gens qui se détestent et se font la guerre peuvent se rencontrer et échanger en toute sécurité. Il donne la parole à tous les acteurs de la vie internationale, qu’ils soient au gouvernement ou dans l’opposition, de droite ou de gauche, occidentaux ou orientaux, laïcs ou religieux, blancs, jaunes ou noirs. Cela lui vaut souvent d’être attaqué, dénoncé, traîné dans la boue par tous ceux qui ne supportent pas la contradiction, le pluralisme, la diversité.

Oui, la liberté de la presse se meurt, mais parce que trop de gens ont peur de s’en servir ou de la défendre. Au milieu des énormes tensions actuelles, Genève et la Suisse sont les derniers refuges où ces échanges peuvent avoir lieu. Pour des raisons qui tiennent à notre volonté de défendre la liberté d’expression pour tous, le Club suisse de la presse est devenu un lieu d’échanges très prisé, mais aussi très exposé. Nous pensons qu’il est essentiel de préserver ce cadre précieux et d’éviter de se faire instrumentaliser par les gens qui souhaitent le détruire.

(TDG)