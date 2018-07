Otan: l'Afghanistan et l'Ukraine au menu jeudi

Les alliés de l'Otan vont s'efforcer jeudi à Bruxelles de calmer l'atmosphère électrique de la veille en se concentrant sur l'Afghanistan et l'Ukraine, après le choc provoqué par Donald Trump qui a exigé le doublement de leurs dépenses consacrées à la défense.

Donald Trump a en effet consterné mercredi les alliés des Etats-Unis en leur demandant de faire passer à terme à 4% de leur PIB leurs dépenses de défense.

Le président américain, arrivé très remonté à Bruxelles, avait ouvert les hostilités avant même le début du sommet en s'en prenant avec une virulence inédite à Berlin. «L'Allemagne est complètement contrôlée par la Russie (...) elle est prisonnière de la Russie», avait-il lancé dans une tirade d'une rare dureté dans ce genre de rendez-vous entre alliés.

En séance plénière, il a ensuite insisté pour que les alliés respectent l'engagement pris en 2014 de consacrer 2% de leur produit intérieur brut à la défense en 2024 puis leur a demandé de porter ces dépenses à 4% de leur PIB, selon l'exécutif américain. La déclaration commune adoptée mercredi par les dirigeants de l'Alliance ne fait aucune mention de cette requête.

«Donald Trump a commencé par dire qu'il avait beaucoup d'estime pour les Européens et, deux secondes plus tard, il a lancé son discours sur le partage du fardeau pour les dépenses de défense», a expliqué à l'AFP le chef de la diplomatie luxembourgeoise Jean Asselborn, évoquant les 4%. «Cette approche comptable est un peu absurde», a-t-il ajouté. «L'Otan n'est pas un marché où l'on peut acheter la sécurité», a renchéri le président de la Bulgarie Roumen Radev au cours d'une rencontre avec la presse bulgare.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a éludé le sujet au cours de sa conférence de presse à la fin de la journée. «Commençons déjà avec les 2% pour lesquels il y a encore beaucoup d'efforts à faire», a-t-il lancé.

Tirade antiallemande

Une quinzaine d'Etats membres, dont l'Allemagne, le Canada, l'Italie, la Belgique et l'Espagne, sont sous les 1,4% du PIB en 2018 et seront incapables de respecter leur parole, ce qui ulcère le président américain, qui a ensuite exigé, dans un tweet, que les Alliés portent leurs dépenses militaires à 2% «IMMEDIATEMENT».

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.