Opposé à la FIV, il devient Défenseur des enfants

Les conservateurs proches de l'Eglise catholique, au pouvoir en Pologne, ont confié vendredi la fonction du nouveau Défenseur des Enfants à un juriste de droit canon opposé aux techniques de fécondation in vitro qu'il juge «indignes».

M. Mikolaj Pawlak, soutenu par la majorité parlementaire conservatrice mais boycotté par l'opposition libérale, a prêté serment devant les députés, au lendemain d'un rapport d'expertes de l'ONU sur la situation des femmes en Pologne, qui déplore le «recul» observé dans ce domaine.

Interrogé la semaine dernière par les sénateurs sur ses positions face à la méthode de procréation assistée in vitro, M. Pawlak a déclaré qu'elle était «indigne aussi bien sur le plan juridique que moral». «Dans la majorité des cas, les êtres humains conçus, les enfants conçus (lors de la fécondation d'un ovule en dehors de l'utérus NDLR), ne sont pas suffisamment protégés», a-t-il déclaré conférant aux embryons le statut d'individus.

Gouvernement conservateur arrivé au pouvoir en 2015 L'Eglise catholique, très puissante en Pologne, s'oppose à la fécondation in vitro en cours de laquelle des embryons surnuméraires sont détruits. Certains évêques polonais ont comparé cette méthode à un avortement raffiné.

A son arrivée au pouvoir en automne 2015, le gouvernement conservateur a décidé de mettre fin au programme de financement de la fécondation in vitro par l'Etat, un des acquis phares du gouvernement libéral précédent. Accès restreint à la pilule du lendemain

Cette méthode coûteuse n'est pas interdite, mais elle n'est possible désormais qu'aux frais des intéressés, ce qui la rend accessible seulement aux milieux très aisés. Une nouvelle proposition de loi sur la fécondation in vitro déposée en novembre veut limiter une telle fécondation à un seul ovule et interdire le gel des ovules, ce qui aux yeux des médecins risque de rendre la méthode quasiment inefficace et marquera la fin de sa pratique en Pologne.

Les expertes de l'ONU, les juristes croate Ivana Radacic et népalaise Melissa Upreti, ont dénoncé jeudi à Varsovie le droit à l'avortement très sévèrement limité légalement depuis 1993, et réduit encore dans l'accès pratique à l'IVG, ainsi que l'accès restreint à la pilule du lendemain.

La droite catholique polonaise compte durcir encore la loi sur l'avortement, déjà parmi les plus restrictives en Europe, dans laquelle l'IVG est autorisée dans trois cas uniquement: quand la grossesse résulte d'un viol ou d'inceste, en cas de malformation grave du foetus ainsi qu'en cas de danger pour la vie de la mère. (afp/nxp)