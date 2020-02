Opposant interdit de sortie pour «sa propre sécurité»

Le domicile de l'opposant Agbéyomé Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle au Togo derrière le président sortant Faure Gnassingbé, a été à nouveau encerclé vendredi par les forces de l'ordre après un appel de l'opposition à manifester contre les résultats officiels, a-t-on appris de sources concordantes.

«Mon domicile est encore encerclé depuis 5h (6h en Suisse) par des forces de l'ordre. Personne ne peut sortir, personne ne peut entrer, même mon personnel à la maison», a déclaré Agbéyomé Kodjo, joint au téléphone par l'AFP.

Le domicile de Mgr Philippe Fanoko Kpodzro - ancien archevêque de Lomé et soutien à l'opposant - est également encerclé, a-t-il précisé. «Certains malades qui sont chez le prélat sont actuellement traumatisés», a ajouté Agbéyomé Kodjo.

«Les gens peuvent l'agresser »

Contacté par l'AFP, le ministre de la Sécurité, le général Yark Damehame, a confirmé que leurs domiciles étaient encerclés pour leur «propre sécurité».

«Ils ont appelé à une manifestation illégale ce vendredi, alors qu'ils connaissent la loi. Les gens peuvent l'agresser (Kodjo, ndlr). Nous jouons beaucoup sur la prévention», a affirmé le ministre.

Le domicile du président du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD), avait été déjà encerclé pendant plusieurs heures samedi, juste après la fermeture des bureaux de vote.

Là aussi, le gouvernement avait invoqué une mesure destinée à «garantir la sécurité» de l'opposant.

Mgr Kpodzro avait appelé les Togolais à descendre dans les rues à partir de 14h (15h en Suisse) vendredi pour protester contre les résultats, mais en début d'après-midi aucun rassemblement n'avait démarré à Lomé, selon un correspondant de l'AFP.

In #Togo, there is growing evidence that the results of the recent Presidential election have been the subject of manipulation and fraud. The electoral commission should do an honest recount under international observation to give the Togolese people confidence in the result.