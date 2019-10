Opéré, le sénateur Bernie Sanders se remet bien

États-Unis Le candidat à l'investiture démocrate suspend sa campagne après avoir été hospitalisé et opéré à la suite de douleurs thoraciques. Plus...

Etats-Unis Bernie Sanders et Elizabeth Warren, aux idées radicales, ont été attaqués par leurs rivaux modérés lors du débat démocrate. Plus...

Présidentielle américaine Trois seniors de plus de 70 ans, Joe Biden, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, sont les candidats démocrates favoris dans la course à la Maison Blanche en 2020. Plus...