Opérations contre Boko Haram au lac Tchad

L'armée du Niger a lancé des opérations terrestres et aériennes contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad dans le sud-est du pays. Plus de 200 «terroristes» ont été tués, indique mercredi soir un communiqué du ministère de la Défense.

«Les actions combinées des troupes au sol et de l'aviation ont donné le bilan provisoire suivant à la date du 2 janvier 2019: côté ennemi plus de 200 terroristes mis hors d'état de nuire suite aux frappes aériennes et 87 (autres) neutralisés par les troupes au sol», précise le communiqué lu à la télévision d'Etat.

Cette «vaste opération de ratissage» lancée le «28 décembre 2018», est concentrée «le long de la rivière Komadougou» (qui sert de frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria) et «sur les îles du lac Tchad», poursuit le texte.

Les zones visées sont des espaces très marécageux qui servent de repères aux combattants de Boko Haram. «Aucune perte, ni en vie humaine ni en matériel, n'est à déplorer» dans les rangs des militaires nigériens, assure le ministère. Les djihadistes ont eux subi des pertes matérielles, souligne le communiqué.

«Saison» des attaques

Niamey reste surtout «préoccupée» par la «situation au Nigeria» voisin où «des bases militaires ont été défaites» récemment par Boko Haram, avait déclaré début décembre Kalla Moutari, le ministre de la Défense du Niger devant le Parlement.

Les combattants de «Boko Haram ont pu se ravitailler en matériel, ils ont pu se revigorer», a souligné M. Moutari qui «craint» des attaques des djihadistes contre les forces nigériennes «à partir de janvier 2019, (période) qui correspond au début du retrait des eaux de la Komadougou». La rivière empêche généralement les incursions des insurgés nigérians sur le sol nigérien.

Au Nigeria justement, Boko Haram a attaqué au moins trois bases militaires dans le nord-est, ont annoncé mercredi des sources militaires et de sécurité sans préciser de dates. Ces attaques ont été revendiquées par des combattants du groupe de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), une faction de Boko Haram affiliée aux djihadistes de l'Etat islamique.

Demande de «soutien»

Selon le Centre américain spécialisé dans la surveillance de la mouvance djihadiste (SITE), l'ISWAP affirme avoir tué 14 soldats et en avoir pris un autre en otage. De son côté, l'armée nigériane a également annoncé avoir perdu un hélicoptère, lors d'une tentative des combattants djihadistes de s'emparer d'une autre base, sans plus de précisions.

Le 29 novembre, les présidents des quatre Etats riverains du lac Tchad, Nigeria, Niger, Tchad et Cameroun, ont demandé lors d'une réunion à N'Djamena, «le soutien» de la communauté internationale dans la lutte contre Boko Haram. (ats/nxp)