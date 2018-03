Onze personnes tuées par Boko Haram

Des islamistes présumés du groupe Boko Haram ont tué au moins onze personnes jeudi soir lors de l'attaque d'une installation militaire de l'Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria, ont confirmé des responsables de la sécurité. Trois employés humanitaires figurent parmi les victimes.

Boko Haram Militants Kill Aid Workers at Military Base in Nigeria - At least 11 people died in the attack near a camp for displaced people in the northeastern state of Borno. https://t.co/mJ83IJwzxD