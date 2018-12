Onze migrants, dont cinq en état d'hypothermie, ont été interceptés dans la nuit de mercredi à jeudi dans la Manche, au large de Calais (nord de la France), alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre sur un bateau pneumatique, a annoncé la préfecture maritime.

Plusieurs navires de passagers ont détecté dans la nuit cette embarcation au large de Calais et ont alerté le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué.

Traversée extrêmement dangereuse

Un patrouilleur a alors été engagé et a localisé l'embarcation à environ 28 kilomètres de Calais. Les onze adultes, dont cinq en état d'hypothermie, ont été interceptés et pris en charge par les secours.

Onze migrants ont été secourus cette nuit au large de #Calais. Cinq d'entre eux ont été retrouvés en état d'hypothermie https://t.co/AYluFhk068 — Lille Actu (@Lille_actu) 27 décembre 2018

La préfecture maritime s'alarme de la hausse des tentatives de traversée de la Manche : depuis début décembre, plus de 50 migrants ont déjà été interceptés.

La densité du trafic, les courants importants, les hauts fonds, le vent quasi permanent et la température de l'eau rendent la traversée du détroit du Pas-de-Calais (33 km de distance minimale) très difficile et extrêmement dangereuse.

Onze migrants interceptés au large de Calais https://t.co/oRaEQDfFGf pic.twitter.com/HG3mHFLrIq — BFMTV (@BFMTV) 27 décembre 2018

(afp/nxp)