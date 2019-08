«On doit sortir de l’aberration du labourage intensif»

Est-ce que ce rapport du GIEC peut mener à une prise de conscience collective?

Son impact est très important, vu le poids du GIEC et l’impact des changements climatiques que nous pouvons maintenant tous ressentir. Il va résonner beaucoup plus et j’ai envie de dire: il était temps. Car s’il n’y a rien de fondamentalement nouveau, on commence à se rendre compte que tout est lié. Il commence à y avoir une prise de conscience.

Certaines solutions préconisées par les experts seront impopulaires…

Oui, manger moins de viande, par exemple. L’ancien patron du GIEC évoquait déjà ce problème il y a des années. Si l’on veut être efficace et honnête, il faut faire payer aux entreprises et aux consommateurs le vrai coût de la viande. Plus généralement, il y a un problème d’alimentation énorme. Si vous comptez les 821 millions de personnes qui souffrent de la faim et les 2 milliards qui sont en surpoids, cela fait quand même 3 milliards d’humains qui mangent mal!

Si on lit le rapport, on peut clairement mieux gérer les sols…

Bien sûr. Il faut sortir de cette aberration du labourage intensif qui tue les sols, nos puits de carbone. Il faut se poser des questions sur la production de bioénergies à partir de maïs ou de soja, comme le font les États-Unis ou le Mexique. Un plein de bioéthanol équivaut à 300 kg de maïs, de quoi nourrir un enfant pendant un an. C’est catastrophique! Il faut privilégier les nouveaux biocarburants à base de plantes comme la cameline et d’algues.

Un des moyens pour lutter contre la désertification est de planter des arbres…

Chaque année, des sols équivalents à la surface de la Grèce deviennent des déserts. Certains pays réagissent. Fin juillet, l’Éthiopie a planté en un jour 350 millions d’arbres, un record. En Afrique et en Chine, on met en place des murs verts pour lutter contre l’avancée du désert. Le Kenya finance des fours solaires pour que la population ne cuisine plus au bois.

Notre salut viendra-t-il de ces pays en voie de développement?

Ils sont les premières victimes du réchauffement climatique. La Chine, l’Inde, l’Indonésie prennent des mesures aujourd’hui, car là-bas, les gens étouffent, n’ont pas accès à l’eau potable, les autorités redoutent des révoltes liées à la pollution. Et pourtant, selon le FMI, les grandes économies du monde subventionnent à plus de 5000 milliards de dollars par année les énergies fossiles.

Ce rapport peut-il réveiller les consciences politiques?

Politiques et économiques. La bonne volonté ne suffit pas. De plus en plus d’associations écologiques portent plainte contre les États, à l’instar de l’«affaire du siècle» en France. Les tribunaux ont leur rôle à jouer. Plus que jamais, l’économie doit faire partie de la solution, et non du problème. Il y a des solutions pour tout, arriverons-nous à les mettre en place?