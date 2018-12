«Sens interdit! Sens interdit!» En désespoir de cause, coincé dans un carrefour giratoire, Raymond Devos interpelle un agent dans son sketch «Le plaisir des sens» : «Il n’y a que quatre rues et elles sont toutes en sens interdit !» Il est probable que l’humoriste franco-belge délivrait en 1958, avec son sketch sur les taxes abusives, une analyse acérée - et bien avant l'heure! - de la révolte des gilets jaunes. Bloqué sur la route et obligé de payer des taxes à tire-larigot, l'humoriste livrait une séquence hilarante faisant aujourd'hui écho à l’actualité brûlante de la France: la révolte des gilets jaunes. C’est en tout cas ce qu’a relevé avec humour Natacha Polony, directrice de la rédaction de «Marianne», dans l’émission spéciale «Gilets jaunes, la France en crise», diffusé le 2 décembre sur France 2. «On a l’impression d’être dans le rond-point de Raymond Devos, on tourne et il n’y a que des sens interdits!»

La séquence vidéo de l'émission spéciale «Gilets jaunes, la France en crise»

«La dévaluation compétitive ? Sens interdit. Les déficits pour faire de l’investissement ? Sens interdit. La protection des filières industrielles contre la concurrence déloyale? Sens interdit» s'exclame Natacha Polony dans une séquence vidéo d'un peu plus de deux minutes. Si la journaliste ne semble pas voir comme seule issue à cette impasse la suppression nette de toutes ces interdictions, Raymond Devos arrivait quant à lui une conclusion plus funeste, rappelant qu’après l’ambulance qui tourne en rond, la prochaine étape n’est autre que le corbillard…

(TDG)