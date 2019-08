Ocean Viking: les migrants répartis dans 6 pays

Un accord européen a été trouvé pour faire débarquer et répartir les 356 migrants se trouvant à bord du navire Ocean Viking, a annoncé vendredi le Premier ministre maltais Joseph Muscat. Six pays de l'Union européenne vont les accueillir.

«Tous les migrants à bord» du bateau humanitaire des ONG SOS Méditerranée et Médecins sans Frontière vont être transférés sur des bateaux militaires maltais, hors des eaux territoriales de ce pays, et amenés ensuite à terre. Ils seront répartis entre «la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Roumanie», a précisé M. Muscat sur son compte Twitter, notant que «personne ne restera à Malte».

#Malta will transfer these persons to @Armed_Forces_MT vessels outside territorial waters, and will take them onshore. All #migrants will be relocated to other Member States: France, Germany, #Ireland, #Luxembourg, #Portugal and #Romania. None will remain in Malta -JM 2/2