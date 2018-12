Obama, en père Noël, distribue des cadeaux

L'ancien président américain Barack Obama a revêtu son habit de Noël mercredi pour effectuer une visite surprise à des enfants malades, dans un hôpital de Washington. Bonnet de Noël sur la tête et hotte sur le dos, le prédécesseur de Donald Trump a fait la joie des jeunes patients du Children's National, distribuant cadeaux et câlins à des enfants émus.

«Je veux juste vous dire merci à tous. J'ai eu la chance de parler à des enfants merveilleux et à leurs familles», l'entend-on déclarer dans une vidéo postée sur le compte Twitter de l'hôpital. «En temps que père de deux filles, je peux imaginer que dans cette situation, avoir du personnel, des docteurs et des infirmières qui s'occupent d'eux, veillent, sont là pour eux et leur tiennent la main, c'est le plus important».

Signe que sa popularité n'a pas faibli dans la capitale américaine, l'ancien président démocrate a été acclamé par une foule d'une centaine de personnes, patients et personnel de santé réunis.

Le 44e président des Etats-Unis habite encore Washington, où lui et sa femme Michelle se rendent souvent à la rencontre d'enfants lors d'opération de bienfaisance. (afp/nxp)