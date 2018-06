ONG: les USA reprochent un manque de soutien

L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a accusé mercredi des groupes de défense des droits de l'homme d'avoir joué un rôle «non constructif». Elle leur reproche de ne pas avoir soutenu une réforme du Conseil des droits de l'homme voulue par Washington.

Au lendemain du retrait des Etats-Unis de cet organisme des Nations unies basé à Genève, Nikki Haley a envoyé une lettre à ces ONG en leur reprochant notamment de ne pas avoir soutenu Washington dans ses efforts pour retirer Israël de son programme de travail.

«Vous devriez savoir que vos efforts pour bloquer les négociations et contrecarrer une réforme ont été un facteur ayant contribué à la décision américaine de se retirer du Conseil», a-t-elle écrit dans sa missive, obtenue par l'AFP. «Vous vous êtes mis du côté de la Russie et de la Chine en vous opposant aux Etats-Unis sur une question clé des droits de l'homme», insiste-t-elle.

Human Rights Watch riposte

Dans un communiqué, le directeur de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, a rejeté catégoriquement les arguments de Nikki Haley. «Cette façon de mettre en cause les autres pour ses propres échecs est le lot quotidien de dirigeants commettant des abus dans le monde», a-t-il rétorqué. «Nikki Haley s'est rendue célèbre pour avoir menacé de prendre les noms de ceux qui ne la soutiennent pas à l'ONU. On n'avait jamais imaginé qu'elle y ajoute les noms de groupes indépendants défendant les droits de l'homme», a-t-il ajouté.

Trump administration blames rights groups for not supporting its proposed "reform" process in New York which most likely would have undermined UN Human Rights Council, while Trump walks away from less risky reform discussions in Geneva. #AlwaysBlameOthers https://t.co/tehWyoKk7u pic.twitter.com/zCmqQy6tvH