Nouvelle grève chez Ryanair: 250 vols annulés

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair promettait d'assurer la plupart de ses vols vendredi, malgré un appel à la grève dans plusieurs pays européens du personnel de cabine et des pilotes, qui réclament de meilleures conditions de travail.

We have pre-cancelled some more flights (under 100) tomorrow (Fri 28) due to a short notice strike, called by the VC union in Germany. All affected customers have received emails/text messages this morning advising them of these flight cancellations and their options.