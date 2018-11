Nouvel incendie dans le nord de la Californie

Vingt-sept mille habitants ont dû être évacués, jeudi dans le nord de la Californie, face à la rapide propagation d'un incendie de forêt. Attisé par des vents violents, il se dirige vers plusieurs petites villes, ont rapporté les autorités californiennes.

Just a little visual reminder of what our neighbors are facing with the #CampFire... #CampFireJamesWoods pic.twitter.com/aasjJDD6Ia — James Woods (@RealJamesWoods) 9 novembre 2018

L'incendie baptisé «Camp Fire» s'est déclaré aux premières heures de jeudi et a rapidement parcouru plus de 3230 hectares, entraînant l'évacuation de 27'000 habitants de la ville de Paradise, à 240 km au nord-est de San Francisco, et de plusieurs autres communes, ont déclaré les services californiens des forêts et des incendies. On ne signale pour le moment aucun blessé et aucun bâtiment n'a brûlé. (ats/nxp)