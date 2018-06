Nouvel assaut des forces de l'ordre contre Masaya

Les forces de l'ordre du Nicaragua et des groupes paramilitaires ont lancé jeudi un nouveau assaut contre la ville de Masaya, déclarée en rébellion par ses habitants, a indiqué une ONG, qualifiant l'offensive de «disproportionnée».

Le secrétaire de l'Association nicaraguayenne pro droits de l'homme (ANPD), Alvaro Leiva, a dénoncé un recours à la force «de manière disproportionnée», avec l'usage d'armes de combat normalement réservées à l'armée.

«Eviter un massacre»

Les évêques catholiques du Nicaragua ont annoncé jeudi qu'ils se rendaient à la ville de Masaya, déclarée en rébellion par ses habitants et soumise à un nouvel assaut des forces de l'ordre, «pour éviter un nouveau massacre».

«Nous, les évêques de Managua, avons décidé d'aller ce matin par bus, avec tout le clergé, depuis Managua et jusqu'à Masaya et Monimbo (quartier de Masaya, ndlr), pour éviter un nouveau massacre, consoler et prier avec notre peuple», a indiqué l'Eglise dans un communiqué, alors que les violences dans le pays ont fait près de 190 morts en deux mois. (afp/nxp)