Nouveaux tags racistes sur une mairie

Des tags «anti-migrants et antisémites» ont été découverts lundi matin sur la mairie de Forstheim (Bas-Rhin). C'est là un énième épisode d'une longue série d'inscriptions de ce type en Alsace alors que l'Assemblée nationale entame un débat sur l'immigration.

Deux inscriptions à caractère antisémite ainsi qu'un appel à organiser un «référendum sur la venue des migrants» figurent parmi les tags découverts sur une façade de la mairie de ce village de 600 habitants du nord du département, a expliqué à l'AFP son maire (sans étiquette) Guillaume Peter.

«La mairie est tout près de l'école, tous les enfants ont pu voir les inscriptions», a déploré Guillaume Peter, qui s'est dit «consterné». La mairie a déposé plainte auprès de la gendarmerie, a ajouté Guillaume Peter, soulignant que sa commune avait jusqu'à présent échappé à «cette triste mode».

Ces derniers mois, des inscriptions prenant pour cible les migrants et ceux qui les accueillent, ainsi que des inscriptions antisémites ont été tracées à de multiples reprises sur des mairies, des écoles et aux domiciles d'élus en Alsace. «On est sur le même thème. On ne sait pas si on a affaire aux mêmes auteurs», a-t-on expliqué lundi à la compagnie de gendarmerie de Wissembourg.

Assemblée nationale

Cette nouvelle dégradation intervient alors qu'un débat sur l'immigration se tient lundi après-midi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement doit présenter «six axes de travail», dont une réflexion sur les prestations sociales accordées aux demandeurs d'asile.

En ouverture d'un débat sensible voulu par le président Emmanuel Macron mais qui divise jusque dans la majorité, le premier ministre Edouard Philippe a dressé un bilan critique de la politique migratoire française, «qui n'a pas atteint tous ses objectifs». Revendiquant «une politique sans coup de menton ni naïveté», Edouard Philippe a donné le coup d'envoi de ce débat sans vote.

Un an après la promulgation de la loi asile-immigration-intégration, le premier ministre a souligné l'augmentation de 22% entre 2017 et 2018 du nombre de demandes d'asile. «Le système français d'asile est aujourd'hui saturé», a-t-il déploré. (ats/nxp)