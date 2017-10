Nouveau mandat de 5 ans pour Xi Jinping

Xi Jinping a obtenu sans surprise mercredi un nouveau mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste chinois (PCC), a annoncé l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Le comité central, sorte de parlement du PCC, l'a élu secrétaire général, aux côtés des six autres membres permanents du bureau politique, l'instance qui détient la réalité du pouvoir en Chine, a précisé l'agence.

S'adressant à la presse entouré de ses six collègues, dont le Premier ministre Li Keqiang, M. Xi a remercié le comité central de lui avoir offert un nouveau mandat. «Je prends cela non seulement comme une approbation envers mon travail, mais aussi comme un encouragement qui me poussera à aller de l'avant», a-t-il lancé, dans une allocution retransmise en direct à la télévision.

Xi Jinping, arrivé au pouvoir fin 2012, est assuré d'obtenir un nouveau mandat de président de la République populaire en mars prochain. (ats/nxp)