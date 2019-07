«Nous sommes choqués, c'est un vrai cauchemar»

La mère du jeune Américain détenu à Rome pour le meurtre d'un carabinier dit vivre «un cauchemar», dans une interview publiée mercredi dans le quotidien italien La Stampa.

«Une tragédie pour notre famille»

«Nous sommes choqués, mon mari Ethan et moi. Je ne sais pas comment décrire ce moment, cela ressemble à un cauchemar dont nous allons nous réveiller», a déclaré Leah, 51 ans, la mère de Finnegan E., 19 ans, qui a reconnu avoir poignardé un carabinier dans la nuit de jeudi à vendredi.

Arrivé mercredi à Rome, son père s'est rendu avec son avocat pour voir le jeune homme à la maison de détention Regina Coeli, dans le centre de la capitale.

«C'est une tragédie pour notre famille. Nous avons l'impression que le monde s'est écroulé sur nous», a ajouté Leah.

Finnegan E. et son ami Gabriel N., 18 ans, ont été placés en détention pour homicide aggravé et tentative d'extorsion après la mort de Mario Cerciello Rega, un carabinier de 35 ans lardé de 11 coups de couteau dans la nuit de jeudi à vendredi dans un quartier cossu de Rome, près du Vatican.

We extend our deepest condolences to the friends & family of #Carabinieri paramilitary police officer Mario Cerciello Rega. Officer Rega was stabbed & killed during a plainclothes operation in the line of duty. We will #neverforget his service & sacrifice. pic.twitter.com/mYcMzwvNPV