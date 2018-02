Le couple ayant hébergé Nikolas Cruz, l'auteur de la tuerie dans un lycée de Floride, ont décrit un jeune homme bizarre mais affirmé ne s'être jamais douté qu'ils abritaient «un monstre». «Nous avions ce monstre sous notre toit et nous ne le savions pas», a dit Kimberly Snead, une infirmière âgée de 49 ans, au quotidien floridien Sun Sentinel.

Nikolas Cruz, 19 ans, avait été accueilli fin novembre dans la famille de James et Kimberly Snead à Parkland, en Floride, après le décès de sa mère suite à des complications d'une pneumonie, a rapporté le Sun Sentinel. Il était ami de leur fils.

Lors de son installation, «je lui ai dit qu'il y aurait des règles» à respecter dans la vie familiale «et il a suivi toutes les règles à la lettre», a déclaré au journal James Snead, 48 ans, vétéran de l'armée américaine et expert dans le renseignement militaire.

Nikolas Cruz a abattu mercredi dernier 17 personnes dans l'établissement dont il avait été exclu l'année dernière «pour raisons disciplinaires», le lycée Marjory Stoneman Douglas de la ville de Parkland, au nord de Miami. Il les a tuées avec un fusil semi-automatique AR-15 qu'il avait acheté légalement. Il possédait d'autres armes, dont deux fusils d'assaut et des couteaux, selon les Snead qui avaient eux-mêmes des armes chez eux.

Le massacre de Parkland est le pire dans un établissement scolaire aux Etats-Unis depuis la tuerie de Sandy Hook, qui avait fait 26 morts il y a six ans.

Le FBI était alerté

Le FBI, la police fédérale américaine, a reconnu qu'il avait reçu en janvier un avertissement détaillé signalant que Nikolas Cruz possédait une arme, avait un comportement erratique et postait des messages inquiétants sur les réseaux sociaux évoquant la possibilité qu'il commette une tuerie dans une école. Malgré cette alerte, le FBI n'avait pris aucune mesure.

Les Snead ont décrit au Sun Sentinel un jeune homme solitaire au comportement bizarre et socialement inadapté, mais qui ne montrait pas de signes de tendances à la violence. «Il était très naïf. Il n'était pas bête, seulement naïf», a déclaré James Snead.

