Dans un préfabriqué monté sur le chantier, Philippe Villeneuve s’affaire d’abord à exposer l’évolution des travaux. L’architecte en chef commence par le constat clinique. «On a perdu une charpente, une flèche, une couverture et quelques éléments de voûtes», détaille-t-il, photos à l’appui. Puis viennent les éléments de consolation. «Aucun vitrail n’est détruit. On a des rosaces intactes. L’orgue est préservé. Aucun objet du mobilier n’est perdu. La chaire à prêcher est toujours là. La statue de Notre-Dame est même miraculée.» Très vite pourtant, l’inquiétude surgit. «Notre-Dame peut encore s’écrouler à tout moment, met en garde cet amoureux de la cathédrale. À l’heure où je vous parle, je suis incapable de vous dire si les voûtes ne sont pas en train de tomber. L’état d’urgence doit rester de mise.»

Son dernier sujet de préoccupation se mesure à la sueur qui perle sur son front. «Ce deuxième épisode de canicule n’est pas rassurant, dit-il dans une chaleur torride. Lors du sauvetage par les pompiers, la cathédrale a été gorgée d’eau. Avec la chaleur, toute cette eau est en train de s’évaporer et on ne sait pas comment l’édifice peut réagir. Pour l’instant, les capteurs n’ont détecté aucun mouvement. Les voûtes sont stables. Mais mon angoisse, c’est que les joints ou les maçonneries, à force de sécher, perdent de leur cohérence.»

Une partie de la voûte de Notre-Dame avait cédé lorsque la flèche de Viollet-le-Duc s’était effondrée. Photo: Stéphane de Sakutin/AFP

Dans le baraquement, le vidéoprojecteur a des ratés. Les exposés théoriques, ce n’est pas le truc de Philippe Villeneuve. «Je vais vous montrer mon bébé», finit par lâcher ce grand sensible de 56 ans, passionné et impatient.

Pour se laisser approcher, son «bébé» est exigeant. Pas question d’entrer sur le chantier de la cathédrale sans respecter des mesures draconiennes de sécurité. Combinaison, gants, casque et bottines rigides sont de rigueur. Le passage aux pédiluves et à la douche, obligatoire, si l’on veut pénétrer sur la zone meurtrie par l’incendie du 15 avril. Et encore n’a-t-on accès qu’au chantier extérieur. Trop de risque à pénétrer à l’intérieur, ont jugé les services de sécurité.

Une soixantaine d’ouvriers s’affairent depuis 6 heures du matin. Des couvreurs, des cordistes, des échafaudeurs, des charpentiers, des tailleurs de pierres. Leur temps de travail a été aménagé en fonction de la météo. Des robots extraient des paquets de gravats qui sont ensuite déposés sur des tables de tri. «Rien ne va à la benne!, explique l’architecte. Tous les godets sont répertoriés et ensuite déposés sous des barnums qui commencent à être saturés.» Chaque pierre est finement inspectée par des archéologues mais aussi par des policiers toujours à la recherche d’indices sur les causes de l’incendie.

D’énormes «cintres» de bois sont amenés sous les arcs-boutants. Quatorze ont déjà été posés dans le chœur. Quatorze autres doivent être placés dans la nef. «On en place quatre par semaine, un par jour sauf le vendredi, jour du poisson!» plaisante Philippe Villeneuve.

Les gravats sont tous triés et soigneusement inspectés. Photo: Stéphane de Sakutin/AFP

«Ce n’est pas Tchernobyl»

L’humour est la meilleure arme de l’architecte blessé. Enfant, il avait été ébloui par le monument. «Déjà, quand j’étais tout petit, les voûtes de la petite église de Saint-Maur, dans le Val-de-Marne, où j’avais été baptisé, me fascinaient. Alors celles de Notre-Dame…» C’est pour elle qu’il a choisi sa vocation. C’est à elle qu’il se donnait déjà corps et âme depuis qu’il avait été nommé à ce poste en 2013. Le soir du 15 avril, il s’en souvient encore avec effroi. Il était à La Rochelle, où il supervise la restauration de l’Hôtel de Ville, détruit lui aussi par un incendie. Il a sauté dans le dernier train. «Ce soir-là, Philippe Villeneuve est mort, dit-il de lui-même. Un autre a pris le pouvoir. Mes neurones ont été essorés. Il a fallu que je devienne un général en chef.» Une passion qui relève de la foi? «Joker», nous répond-il en souriant après un silence. «Mon attachement est quand même très lié à la musique sacrée, à la liturgie et à la beauté», fait-il mystère. Ce précautionneux s’avoue casse-cou. Lui seul s’autorise à passer sous les voûtes. Il s’est aussi moqué, les quinze premiers jours, du plomb qu’il risquait d’ingérer.

La menace, due à l’éparpillement du métal lourd de la toiture, effraie pourtant encore les riverains (ndlr: ces inquiétudes ont conduit à l’interruption des travaux depuis le 26 juillet). Dans une rue voisine, Selma, fonctionnaire dans une administration publique, explique les consignes édictées par les Ressources humaines. «On nettoie les bureaux, les fournitures et même les stylos tous les matins», raconte la jeune femme. Elle n’est pas rassurée: «J’ai lu dans la presse que les taux de plomb pouvaient être 700 fois supérieurs à la norme autorisée. Et j’ai ma fille à la crèche juste à côté…»

Un climat de psychose qui agace l’architecte. «Ce n’est quand même pas Tchernobyl!» Sa «plombémie» a bien doublé le seuil autorisé. Mais de rappeler les mots du préfet: «Il n’y a pas de danger sauf si les gens se mettent à lécher le sol!»

«La cathédrale toujours vivante»

Excès de précaution? En cette période touristique, le parvis reste fermé. Le porte-parole de la cathédrale avait pourtant évoqué en juin sa réouverture prochaine, peut-être pour des vêpres. Une messe a été célébrée sur les lieux du sinistre. Deux mois après l’incendie, dûment casqué devant une trentaine d’ouvriers de chantier qu’il voulait remercier, l’archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit avait célébré la dédicace, l’anniversaire de la consécration de l’édifice au culte divin. «La cathédrale est toujours vivante puisqu’on y célèbre l’eucharistie!»

Dans le quartier, quelques touristes viennent encore se recueillir. Mais ils sont bien plus rares que les autres étés. Un cafetier affiche une mine sombre. Il devra licencier à la fin de la semaine. Angélique, une éducatrice venue de Poitiers, a hâte que la cathédrale soit restaurée. «Quand je la regarde, les larmes me viennent, dit-elle en craquant. C’est le patrimoine, l’histoire qui s’en va. Tant de gens ont travaillé pour ça! Je suis venue comme en pèlerinage.» Elle qui a fait des études d’art aimerait voir la cathédrale reconstruite à l’identique. «La pyramide du Louvre, je ne m’y suis jamais faite, alors…»

Bien des architectes ont donné leur avis sur la reconstruction. Et pourquoi pas du béton? Et pourquoi pas une flèche moderniste en verre? «Faut pas demander à des designers de s’improviser architectes!» s’énerve Philippe Villeneuve, que rien n’irrite plus que la comparaison de Notre-Dame avec la cathédrale de Reims ou de Chartres, qui «n’ont rien à voir». L’architecte en chef de la cathédrale n’a pas caché sa préférence: il aimerait rebâtir à l’identique. Il admire Viollet-le-Duc dont la fameuse flèche s’était si bien intégrée à l’édifice de plus de 800 ans. «Est-ce que les touristes qui passent en bateau-mouche savaient que la flèche n’était pas d’époque?»

Lui se contentera de proposer au gouvernement et au président différentes possibilités. «C’est l’État qui est propriétaire, je ne suis que son serviteur.» Mais une chose est sûre: il n’associera pas sa «gueule» au monument restauré. «Si c’était le Taj Mahal qui avait été blessé, est-ce qu’un architecte aurait eu l’idée de poser sa signature?» Tant pis pour la postérité. Ce n’est pas lui qui prime mais son «bébé».