Nordahl L. a bien «pris en stop» le militaire décédé

Auditionné par les juges le 5 février, Nordahl L. a reconnu avoir «pris en stop» le caporal Arthur Noyer le soir de sa disparition, affirme vendredi BFMTV. Il nie cependant toute implication dans la mort du jeune homme et dit l'avoir déposé à l'issue du trajet. Jusqu’à présent, il avait uniquement reconnu avoir été présent à Chambéry ce soir là. Pour rappel, le militaire de 23 ans a disparu à la sortie d'une boîte de nuit dans la nuit du 11 au 12 avril.

Le crâne d'Arthur Noyer a été retrouvé près de Montmélian, le 7 septembre dernier. En décembre, la justice annonçait la mise en examen de Nordahl L. pour l'assassinat du soldat. Le procureur de la République avait fait état d'indices «graves et concordants» pesant sur Nordahl L. dans cette affaire. La présence de son véhicule sur les lieux de la disparition avait été établie, rappelle BFMTV.

Par ailleurs, l'étude de la téléphonie avait montré que les téléphones de Nordahl L. et d'Arthur Noyer avaient «borné» aux mêmes endroits au même moment, suggérant un déplacement commun. «La vitesse de déplacement démontre clairement qu'Arthur Noyer s'était déplacé dans une voiture et non plus à pied», avait alors précisé le magistrat. Le maître chien avait éteint les téléphones respectivement à 3h31 et 3h41 avant de les rallumer à 7h53. Un mode opératoire similaire à cette nuit d'août au cours de laquelle Nordahl L. a enlevé et tué la petite Maëlys, explique Le Dauphiné.

