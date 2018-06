Nomination de juge: droit à l'avortement en danger

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il révélerait le nom de son candidat pour le neuvième siège crucial de la Cour suprême le 9 juillet, en affirmant qu'il pourrait nommer une femme.

«J'ai réduit à environ cinq» le nombre de choix potentiels, parmi lesquels figurent deux femmes, a dit le président américain aux journalistes à bord d'Air Force One, en précisant qu'il s'entretiendrait avec un ou deux d'entre eux ce week-end et qu'il ne leur demanderait pas leur position sur le droit à l'avortement.

