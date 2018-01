Nikki Haley réunit les «amis» de Washington

L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a reçu mercredi les pays ayant soutenu les Etats-Unis lors d'un vote en décembre de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, selon la mission américaine aux Nations unies.

Sous le titre «Une super soirée d'amis», Nikki Haley a publié ou fait publier par sa mission sur Twitter plusieurs photos la montrant entourée d'ambassadeurs et d'ambassadrices lors d'une réception organisée à New York.

«Il est facile à des amis de se retrouver dans les bons moments. Mais ce sont les amis qui sont avec vous durant les moments difficiles qui ne seront jamais oubliés. Merci aux 64», a déclaré l'ambassadrice citée dans un tweet de la mission américaine à l'ONU.

