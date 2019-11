Neuf marins philippins ont été enlevés au Bénin

Neuf marins philippins d'un cargo norvégien ont été enlevés samedi en rade du port de Cotonou, la capitale économique du Bénin, par des pirates présumés, ont annoncé dimanche soir les autorités portuaires et l'armateur.

«Samedi matin, le 2 novembre 2019, un acte de piraterie a eu lieu dans la zone de la rade du Port de Cotonou», selon un communiqué du port.

«Le navire Bonita (...) a été attaqué à environ 9 milles de la passe d'entrée du port et 8 membres de l'équipage plus le commandant du navire, ont été enlevés», a-t-on précisé. Une enquête est en cours et d'autres membres d'équipage, sains et saufs, étaient auditionnés dimanche.

Enlèvement confirmé par l'armateur

Dans un communiqué, l'armateur norvégien du navire, la compagnie Ugland, a confirmé l'attaque et l'enlèvement de neuf membres d'équipage alors que le Bonita attendait de pouvoir décharger sa cargaison de gypse.

Un porte-parole de la compagnie a indiqué au journal Dagens Naeringsliv que les marins enlevés étaient tous de nationalité philippine.

Région maritime dangereuse

Le Golfe de Guinée, qui s'étend du Cameroun jusqu'au Liberia, est devenu la région maritime la plus dangereuse au monde.

Les attaques de bateaux et les enlèvements contre rançon sont relativement fréquents, bien que le plus souvent concentrés le long de la côte nigériane, d'où sont originaires les pirates.

Ils détournent parfois les navires pendant plusieurs jours, le temps de piller les soutes, et demandent d'importantes rançons avant de libérer l'équipage.

La piraterie dans le Golfe, qui abrite les deux principaux pays producteurs d'or noir d'Afrique subsaharienne, le Nigeria et l'Angola, a sérieusement perturbé cette voie de transport maritime international essentielle au continent, et coûté des milliards de dollars à l'économie mondiale. (afp/nxp)