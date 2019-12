Neuf manifestants tués par des hommes armés

Après quelques jours d'accalmie, la violence a de nouveau explosé vendredi en Irak. Au moins neuf manifestants ont été tués à Bagdad, au moment où Washington dénonçait «l'ingérence» de Téhéran dans ce pays et imposait des sanctions à des miliciens pro-iraniens.

Les manifestants ont été tués en soirée après que des hommes armés ont attaqué et repris un parking que les contestataires occupaient depuis plusieurs semaines, ont indiqué des sources médicales et de sécurité.

Breaking : Unknown armed gunmen are attacking peaceful protesters dwelling in Sinak parking lot and near Tahrir square, live ammunition is being used And fire was set to the parking structure #Baghdad pic.twitter.com/uqUtm6Azdm — Steven nabil (@thestevennabil) December 6, 2019

Ces décès interviennent alors que les manifestants disaient redouter des violences depuis jeudi lorsque des partisans des paramilitaires pro-Iran du Hachd al-Chaabi, coalition hétéroclite désormais intégrée à l'Etat, s'étaient livrés à une démonstration de force sur la place Tahrir adjacente, épicentre de la contestation contre le pouvoir à Bagdad et son parrain iranien.

La journée avait pourtant été calme sur la place où d'importants rassemblements se sont tenus, rejoints par des dignitaires religieux venus des sanctuaires chiites du pays.

Dizaines de blessés

Au moins neuf manifestants ont été tués et des dizaines d'autres blessés, ont rapporté des médecins et des sources au sein des services de sécurité.

Le bilan pourrait encore augmenter, des manifestants sur place ayant fait état de tirs intenses qui se poursuivaient toujours dans la soirée, selon ces mêmes sources.

Massacres are now taking place in Baghdad where Iraqi human rights are being killed by the criminal government#???_????? ???? pic.twitter.com/yMeX8eX639 — zaytoontv (@zaytoon58087976) December 6, 2019

Hommes armés arrivés sur des pick-up

Les contestataires ont accusé des hommes armés arrivés à bord de pick-up de les viser pour les déloger d'un parking à plusieurs étages qu'ils occupaient depuis plusieurs semaines, aux abords du pont Senek, non loin de Tahrir.

En soirée, ces hommes armés avaient investi et repris le parking, selon des médecins et des manifestants sur place. Un personnel médical près du pont Senek a affirmé avoir soigné cinq personnes blessées à coups de couteau.

The militia convoy entering AlKhullani area #baghdad , facilitated by riot police and Iraqi forces to commit atrocities against unarmed protesters . Same tactic as always. Many casualties reported. #IraqiProtests @statedeptspox https://t.co/7sxRWB0F2S — ???? ??? (@AdamNN) December 6, 2019

Près de 440 morts en tout Depuis le 1er octobre, le premier mouvement de contestation spontané de l'histoire récente de l'Irak a été marqué par près de 440 morts et 20'000 blessés, selon un bilan compilé par l'AFP à partir de sources médicales et policières.

Les manifestants conspuent le pouvoir dans l'un des pays les plus corrompus au monde, et dénoncent le chômage qui touche un jeune sur quatre, la pauvreté endémique et les ingérences étrangères, tout particulièrement celles de l'Iran.

Ils ont obtenu une première victoire avec la démission le 1er décembre d'Adel Abdel Mahdi qui gère les affaires courantes jusqu'à la désignation de son remplaçant par le président Barham Saleh à qui il reste une dizaine de jours pour le faire.

Sanctions des Etats-Unis

Vendredi soir, les Etats-Unis ont annoncé avoir imposé des sanctions à trois chefs de factions du Hachd pour «violations graves des droits humains et corruption», ainsi qu'un sulfureux politicien sunnite.

Washington a également dénoncé «l'ingérence» iranienne comme une «grave violation de la souveraineté irakienne», alors que deux émissaires de Téhéran - le général Qassem Soleimani et le dignitaire chiite en charge du dossier irakien au Hezbollah libanais, Mohammed Kaoutharani - participent aux négociations pour remplacer le gouvernement démissionnaire en Irak.

«Le peuple irakien veut récupérer son pays. Il demande des réformes authentiques et veut des dirigeants dignes de confiance, qui feront passer les intérêts nationaux irakiens en priorité», a déclaré le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo dans un communiqué. (afp/nxp)