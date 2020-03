Netanyahou mise sur les électeurs des colonies

Au nord de la Cisjordanie occupée, la colonie d’Eli ressemble à la banlieue chic d’un film américain. Une enfilade de maisons identiques –toits rouges, façades de pierre et places de parking–, des arbres à égale distance les uns des autres, une synagogue et une petite supérette avec des produits casher pour les 4500 habitants. Un portrait de Netanyahou est placardé sur d’immenses panneaux d’affichage et, du haut des collines, on aperçoit même les immeubles de Tel Aviv, 60 kilomètres à l’est. Tout est fait pour gommer la sensation de ne pas être en Israël, à part les barbelés et un jeune garde armé à l’entrée.

Cheveux dissimulés par un foulard et rouge à lèvres vif, Laly Derai s’est installée ici par «idéologie». Comme elle, près de 700'000 colons vivent dans les colonies des Territoires occupés –illégales aux yeux du droit international–, mais que l’administration Trump entend normaliser une bonne fois pour toutes avec son plan de paix.

Cette mère de famille nombreuse s’est engagée au Likoud depuis une vingtaine d’années, le parti de Benyamin Netanyahou, en lice pour ses troisièmes législatives consécutives en un an. «L’intégration (à Israël) de la Judée-Samarie, c’est une opportunité qu’il ne faut pas laisser passer. Je fais entièrement confiance au premier ministre à ce sujet: c’est quelque chose qui a mûri depuis très longtemps dans sa tête, il attendait juste le bon moment, la bonne personne à la Maison-Blanche pour que ça puisse se réaliser. Après les élections, les choses vont pouvoir bouger. Je suis optimiste, il ne manque pas beaucoup de voix et la dynamique est bonne.»

«On est très très à droite»

Mais l’annexion n’est pas encore réalité et tous ne partagent pas son avis. «Ici, on vote plutôt très très à droite», rigole Bernard Zanzouri, francophone d’Ofra, une colonie à une vingtaine de kilomètres au Sud, quand on lui demande s’il votera Netanyahou. L’implantation où il habite ressemble à celle d’Eli: les noms des rues sont en hébreu et les allées fleuries; des enfants jouent au basket, kippa sur la tête, sur les terrains flambant neufs. Il glissera dans l’urne un bulletin pour Yamina –«à droite» en hébreu– une formation d’extrême droite sioniste et religieuse. «Naftali Bennett, Ayelet Shaked, Bezalel Smotrich (ndlr: les trois têtes de listes du parti) sont des hommes de terrain. Eux, ils bossent, ils ont de nouvelles idées et sont plus jeunes que les générations que l’on a connues. Je trouve que notre premier ministre actuel est en fin de période et qu’il est temps de réfléchir à l’après-Bibi.»

L’homme de 56ans doute des convictions de Benyamin Netanyahou, qui a «maintes fois» promis l’annexion sans passer à l’action. «Netanyahou respecte énormément les ultraorthodoxes et les religieux, mais nous, les colons, on a toujours eu l’impression qu’il nous utilisait et nous promettait des choses seulement quand il avait besoin de nous. Une fois élu, on ne fait plus partie de ses priorités.»

L’actuel premier ministre l’a compris. Pendant les derniers jours de sa campagne, Benyamin Netanyahou a multiplié les gestes en faveur des colons, souhaitant solidifier son bloc de droite: une visite dans la colonie d’Ariel –symbole de l’enracinement du projet colonial d’Israël– une autre à Kiryat Arba –colonie mitoyenne d’Hébron– la promesse de plus de 10000 nouveaux logements supplémentaires pour les colons. Il a surtout laissé filtrer dans la presse locale qu’une Commission mixte américano-israélienne était en train de faire une topographie des territoires pour savoir comment et où annexer.

Société de l’entre-soi

«Netanyahou veut faire passer le message qu’il tiendra ses promesses, explique Philippe Velilla, essayiste et spécialiste de la société israélienne. Dans les colonies, c’est une société de l’entre-soi. Tout le monde se connaît et, pour inciter les gens à voter, c’est beaucoup plus facile qu’ailleurs. Il y a un taux de participation très élevé, souvent autour de 10 points de plus que la moyenne nationale. Ce qui a une incidence importante sur le nombre de députés étant donné le mode de scrutin à la proportionnelle intégrale: ça peut faire un ou deux députés de plus.» Et ce sont ces députés dont Benyamin Netanyahou a besoin aujourd’hui.

Alors que les derniers sondages le donnent au coude-à-coude avec Benny Gantz, dirigeant de la formation centriste Bleu et Blanc, le premier ministre a promis dimanche une annexion rapide de la vallée du Jourdain et de colonies en Cisjordanie occupée, pour convaincre les indécis.