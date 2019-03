Népal: une tempête fait au moins 25 morts

Au moins 25 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées lors d'une tempête qui a frappé dimanche le sud du Népal, détruisant des maisons, déracinant des arbres et renversant des poteaux électriques, ont indiqué les autorités.

La tempête a balayé dimanche soir le district de Bara et les régions avoisinantes, a déclaré à l'AFP le chef de la police de Bara, Sanu Ram Bhattarai. «Au moins 25 personnes sont décédées et on dénombre de nombreux blessés. Des équipes de recherche et de secours ont été déployées», a indiqué M. Bhattarai. Selon lui, le bilan pourrait s'alourdir, les informations concernant l'ampleur de la catastrophe continuant d'affluer.

Dans un tweet, le Premier ministre K.P. Sharma Oli a présenté ses condoléances aux familles, déclarant qu'outre les 25 personnes tuées il y avait environ 400 blessés. «Les hélicoptères sont prêts à intervenir (lundi) matin afin de procéder aux opérations de sauvetage», a indiqué M. Oli.

Au Népal, les tempêtes qui provoquent un si grand nombre de victimes sont rares au printemps. (afp/nxp)