La tempête Florence déverse encore des «quantités monumentales» de pluie même si sa puissance a faibli, a affirmé samedi le gouverneur de Caroline du Nord, l'Etat du sud-est des Etats-Unis le plus touché. Elle a fait au moins cinq morts.

«Beaucoup de gens qui pensent que la tempête les a ratés n'ont pas encore fait face à sa menace», a averti Roy Cooper, soulignant que les rivières de l'intérieur de l'Etat allaient bientôt déborder à cause des précipitations.

Il a fait état de cinq décès confirmés liés aux intempéries alors que «plusieurs autres» font l'objet d'une enquête. Parmi les décès, une mère et son bébé ont péri lorsqu'un arbre s'est écrasé sur leur maison à Wilmington.

C'est près de cette bourgade côtière que l'oeil de l'ouragan Florence a touché terre vendredi matin, avec des vents jusqu'à 150 km/h. La force des vents est depuis retombée, à 75 km/h mais les pluies restent torrentielles sur certaines régions de cet Etat.

«Ne rentrez pas chez vous»

«Sachez que l'eau monte vite partout, même dans des lieux qui ne subissent pas d'habitude d'inondations», a mis en garde le gouverneur. «Ne rentrez pas chez vous jusqu'à ce que la tempête passe et que vous receviez le feu vert», a lancé Roy Cooper aux habitants évacués ces derniers jours.

Florence «va provoquer des inondations catastrophiques sur des zones de Caroline du Nord et de Caroline du Sud pendant encore quelque temps», a insisté un responsable de l'Agence nationale océanique et atmosphérique (NOAA), Steve Goldstein. «Nous sommes également attentifs à de possibles glissements de terrain», a-t-il ajouté.

Opérations de secours

Les opérations de sauvetage d'habitants piégés par les eaux se poursuivent, compliquées par de nombreuses routes encore coupées.

L'Agence fédérale de gestion des urgences (Fema) a mobilisé 1200 personnes pour ces opérations. L'armée étasunienne ainsi que des volontaires de tout le pays, comme la «Cajun Navy» venue de Louisiane avec ses bateaux à fond plat, apportent également leur aide.

Devant l'impossibilité de collecter plus de 4000 poches de sang, la Croix-Rouge a appelé la population à faire des dons pour répondre aux besoins. Près de 800'000 foyers étaient privés de courant samedi matin, selon les services de gestion des urgences de Caroline du Nord.

New Bern sous les eaux

Une partie de la ville de New Bern, environ 30'000 habitants, était sous les eaux depuis vendredi, piégeant des centaines d'habitants. La cité touristique est située à la confluence des rivières Neuse et Trent et proche d'un estuaire.

«Nous avons 4200 maisons endommagées, pas toutes inondées», a expliqué samedi matin le maire, Dana Outlaw. «Jusqu'ici nous avons secouru plus de 400 personnes, et une centaine d'autres attendent les secours», a-t-il ajouté sur CNN. (ats/nxp)