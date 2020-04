Nancy Pelosi annonce son soutien à Joe Biden

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé qu'elle apportait son soutien dans la course à la Maison Blanche à Joe Biden. Le candidat du parti démocrate à la présidentielle du 3 novembre affrontera le soartant Donald Trump.

«Aujourd'hui, je suis fière d'apporter mon soutien à Joe Biden dans la course à la présidence des Etats-Unis, car je crois qu'il ferait un président extraordinaire», a annoncé Nancy Pelosi dans un message vidéo. Joe Biden, 77 ans, n'a pas encore été officiellement investi par le parti démocrate. Il faudra pour cela attendre la convention qui devrait se dérouler en août, mais il reste le seul candidat encore en lice depuis que son rival Bernie Sanders a arrêté sa campagne, au début du mois.

