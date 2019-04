Mystérieux incident sur la capsule de SpaceX

Un mystérieux incident s'est produit samedi lors d'un test au sol de la capsule Crew Dragon de SpaceX, ont annoncé l'entreprise et la Nasa. Cette capsule est censée transporter des astronautes américains dans l'espace d'ici la fin de l'année.

«SpaceX a mené une série de tests de moteurs sur notre véhicule d'essai Crew Dragon sur notre site d'essai de Cap Canaveral», a indiqué un porte-parole de SpaceX. «Les essais initiaux se sont déroulés normalement, mais l'essai final s'est terminé en anomalie sur le site d'essai».

S'agit-il d'une explosion? Le porte-parole, tout comme la Nasa, se sont refusés à tout autre commentaire. Mais un photographe du site Florida Today a photographié un nuage de fumée noire au-dessus de Cap Canaveral samedi.

Une vidéo de ce qui semble être l'explosion de la capsule circule néanmoins sur les réseaux sociaux, sans toutefois que sa source soit vérifiée.

Assurer la sécurité

Le patron de la Nasa, Jim Bridenstine, a seulement indiqué que la Nasa avait été informée de «l'anomalie». «C'est pour cette raison que nous faisons des tests. Nous en tirerons les leçons et ferons les ajustements nécessaires afin que le programme de vols commerciaux avance en toute sécurité», a-t-il ajouté dans un tweet.

NASA has been notified about the results of the @SpaceX Static Fire Test and the anomaly that occurred during the final test. We will work closely to ensure we safely move forward with our Commercial Crew Program. pic.twitter.com/yE2J5yGzA7