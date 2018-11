Moscou refuse de rendre des navires ukrainiens

La Russie faisait lundi la sourde oreille aux pays occidentaux lui demandant de restituer à Kiev 3 navires de guerre sur lesquels ses forces navales ont tiré dimanche avant de les arraisonner. L'incident a provoqué une grave confrontation directe entre les 2 voisins.

L'incident s'est produit au niveau du détroit de Kertch, qui sépare la mer d'Azov de la mer Noire, et qu'enjambe depuis mai dernier un long pont russe reliant le territoire russe à la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014.

Selon le FSB, les services secrets russes chargés de la sécurité intérieure, ses vedettes de surveillance des frontières ont ouvert le feu sur deux vedettes blindées d'artillerie et un remorqueur ukrainiens qui auraient franchi illégalement la frontière russe et n'auraient pas obtempéré aux ordres de s'arrêter.

Plusieurs marins blessés

Trois marins ukrainiens ont été blessés au cours de cet accrochage et leurs vies ne sont pas en danger, a dit le FSB dans un communiqué. L'armée ukrainienne, elle, parle de six marins blessés.

Ce n'est pas la première fois que Moscou bloque le détroit de Kertch pour empêcher des navires ukrainiens de passer en mer d'Azov mais l'ampleur prise par cet incident risque à la fois de relancer le conflit entre les deux voisins ainsi que les appels au maintien, voire à l'alourdissement des sanctions occidentales contre la Russie.

Le rouble a ouvert en baisse de 0,4% par rapport au dollar lundi à la Bourse de Moscou. Les marchés sont très sensibles au risque de nouvelles sanctions visant la Russie, dont l'économie est déjà fragilisée par la chute des cours du pétrole.

Berlin: «blocus inacceptable»

L'Allemagne, qui mène avec la France, la Russie et l'Ukraine les négociations en «format Normandie» visant à trouver une issue au conflit dans le Donbass, a dénoncé lundi la fermeture du détroit de Kertch à la navigation.

«Le blocus de la mer d'Azov est inacceptable», a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas. Des diplomates des quatre pays se sont réunis lundi à Berlin pour discuter de la situation, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères allemand.

Réunion de l'Otan prévue

Le président du Conseil européen Donald Tusk a condamné lundi «l'usage de la force par la Russie en mer d'Azov», lui demandant de «s'abstenir de toute nouvelle provocation».

«Je condamne l'usage de la force par la Russie en mer d'Azov», a écrit sur son compte Twitter le Polonais, qui dirige l'instance regroupant les dirigeants des pays de l'UE. «Les autorités russes doivent rendre les marins et les navires ukrainiens et s'abstenir de nouvelles provocations», a-t-il

I condemn Russian use of force in Azov Sea. Russian authorities must return Ukrainian sailors, vessels & refrain from further provocations.

I discussed situation with Pres. @poroshenko and will meet his representatives later today.

Europe will stay united in support of Ukraine.