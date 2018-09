Moscou et Pékin lancent des manœuvres militaires inédites

Sergueï Choïgou ne recule devant aucun superlatif en ce moment. Il y a quelques jours, le ministre russe de la Défense était presque en extase: «Imaginez-vous, 36 000 véhicules faisant mouvement en même temps!» Il soulignait ainsi l’exercice militaire sans précédent, intitulé Vostok 2018, qui a débuté mardi en Sibérie et sur la côte pacifique.

Près de 300 000 soldats russes y participent, dont la flotte du Pacifique et celle de la mer du Nord, ainsi que des troupes aéroportées. Avec de tels effectifs, Vostok 2018 dépasse toutes les manœuvres de l’OTAN de ces dernières décennies.

L’essentiel ici ne tient pas au nombre d’hommes qui défendront les forêts sibériennes ou la côte face à des attaques simulées, mais à un minuscule contingent qui y participera à leurs côtés: 3000 soldats et quelques dizaines d’avions et d’hélicoptères de l’armée populaire de libération chinoise.

Pékin n’avait jamais pris part à ces manœuvres que la Russie effectue tous les quatre ans. Le rôle qu’il endosse ainsi dans les exercices russes a longtemps été dévolu à de proches alliés de Moscou, comme la Biélorussie. La Chine, considérée jusqu’à récemment comme un agresseur potentiel, n’est donc plus un adversaire.

Contrer les États-Unis

Les deux pays semblent avoir retenu une phrase tirée de la stratégie de sécurité nationale américaine publiée en décembre dernier: la Russie et la Chine «remettent en cause la puissance, l’influence et les intérêts des États-Unis en tentant d’amoindrir leur sécurité et leur bien-être». Mais ce rapprochement entre Moscou et Pékin a été précédé de signes avant-coureurs.

Depuis 2003, la Russie et la Chine ont conduit une trentaine de manœuvres militaires communes à plus petite échelle, dont une dizaine sous l’égide de l’Organisation de coopération de Shanghai. La liste est longue: lutte antiterroriste, aide en cas de catastrophe, exercices navals. Pourtant, il n’était jusqu’ici pas question de tester la capacité opérationnelle de la Russie à assurer sa propre défense.

Après des décennies de glaciation soviético-chinoise, la Russie est devenue en vingt-cinq ans le premier fournisseur d’armes de la Chine. Et si la première redoutait auparavant de livrer des armes dernier cri que la seconde aurait pu copier, ces scrupules ont disparu après l’éclatement du conflit en Ukraine en 2014 et les tensions avec l’Occident qui ont suivi. Moscou livre depuis deux ans des avions de chasse de type Su-35 capables de défier la suprématie aérienne des États-Unis. Son système de défense antiaérienne S-400 pourrait par ailleurs permettre à Pékin de s’assurer le contrôle du ciel au-dessus de Taïwan et du détroit de Formose.

Cela signifie-t-il que les deux pays s’apprêteraient à conclure une alliance? C’est en tout cas l’impression que le Kremlin souhaite donner. Dimitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, a récemment évoqué «l’approfondissement de la coopération entre deux alliés dans tous les domaines». Le degré de cet approfondissement dépendra de Washington – plus la pression américaine sera forte, plus Moscou et Pékin auront tendance à se rapprocher.

Partenaires mais rivaux

Néanmoins, malgré les déclarations d’amitié des présidents Poutine et Xi, il y a entre la Russie et la Chine de nombreux facteurs géopolitiques qui les séparent. La vision russe ne fait pas de place à une Chine forte, et inversement. Sous le couvert d’un monde «multipolaire», les deux puissances tentent en réalité toutes les deux d’imposer leurs propres règles au reste de la planète.

Une alliance signifierait que Pékin se laisserait entraîner dans le conflit ukrainien ou que Moscou ferait de même dans le contentieux taïwanais. Dans les faits, la Chine n’a même pas reconnu l’annexion de la Crimée. La Russie fait aussi partie des principaux fournisseurs d’armes de l’Inde, important rival de la Chine en Asie, alors que le Vietnam, voisin têtu de Pékin, détient sa technologie militaire de Moscou.

Malgré leur coopération militaire, la Russie craint d’être reléguée au rang de «junior partner» par la Chine. Pékin lui fait déjà concurrence en Asie centrale, son ancien pré carré, avec ses investissements. Tout ceci met en doute l’idée d’une véritable alliance sino-russe.

Sans compter le souvenir des conflits passés. Aux yeux de la Chine, la Russie fait partie des puissances occidentales qui ont jadis défait l’Empire du Milieu. Vladivostok, base de la flotte russe du Pacifique, était encore en territoire chinois durant la première moitié du XIXe siècle.

Reste l’hypothèse, certes étrange, d’un avertissement voilé de Moscou à Pékin derrière ces manœuvres. En cas de dégradation de la relation entre les deux pays, Vostok 2018 pourrait montrer à la Chine ce dont son voisin est capable. Aux yeux de certains stratèges chinois, la Russie est une puissance en déclin, mise sous pression par l’OTAN et incapable d’être un partenaire d’égal à égal. Face à une armée populaire de libération forte de deux millions d’hommes, Moscou aurait ainsi tout intérêt à étaler l’ampleur de ses capacités militaires.

