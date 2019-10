«Moria est comme un cimetière»

Des centaines de migrants manifestaient leur colère mardi matin sur l'île de Lesbos, quittant le camp de Moria en cortège en direction du port de Mytilène, pour dénoncer leurs conditions à l'intérieur du centre d'hébergement surpeuplé, a-t-on appris de source policière.

Scandant des protestations, les migrants, parmi lesquels des personnes âgées, ont quitté le camp de Moria, en transportant un brancard recouvert d'un linceul, pour simuler une dépouille mortuaire, au surlendemain d'un incendie meurtrier ayant coûté la vie à une réfugiée et fait 17 blessés.

Ils se sont retrouvés un millier sous le soleil brûlant de Lesbos, à mi-chemin entre le camp et le port de Mytilène, qu'ils n'ont pu atteindre en raison de barrages de la police, a constaté une équipe de l'AFP.

«Moria c'est l'enfer», «Liberté», pouvait-on lire en anglais sur certaines pancartes en carton.

Dans ce camp surpeuplé, où ils s'entassent dans des conteneurs de frêt ou sous des tentes de fortune, ces exilés réclament de meilleures conditions de vie et leur départ immédiat de l'île.

Foule en colère

«Moria est comme une jungle, comme un cimetière», a déclaré Fazel Ahmad, originaire d'Afghanistan. «Je pensais venir dans un pays qui respecte les droits de l'homme, mais ce qui se passe à Moria n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Nous attendons deux heures pour un morceau de pain», a-t-il confié à l'AFP.

Dans la foule en colère, le chef de la police de la région Eleftherios Douroudous tente de les calmer, leur promet un départ prochain «vers d'autres camps avec de meilleures conditions». «Les mineurs non accompagnés aussi seront transférés pour des conditions meilleures», rassure-t-il. «Je comprends les difficultés», leur dit-il, mais «nous devons tous être patients».

UPDATE: The tension in #Moria camp remains high, several protests are taking place since Sunday’s tragic events. This is another busy morning in @MSF clinic, our teams are ready to respond to the needs that might arise. pic.twitter.com/mGCxnGRG8t