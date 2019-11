Morales annonce son départ pour le Mexique

Evo Morales a annoncé lundi qu'il partait pour le Mexique, pays qui lui a accordé l'asile, après avoir démissionné la veille de la présidence de la Bolivie. Des médias locaux ont annoncé quelques minutes plus tôt qu'un avion militaire mexicain s'était posé sur un aéroport de la région de Cochabamba, dans le centre de la Bolivie, pour venir chercher Evo Morales. «Frères et soeurs, je pars pour le Mexique», a tweeté l'ancien président peu après 21h30 heure locale (02h30 mardi).

Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019

La ministre mexicaine de l'Intérieur «Olga Sanchez Cordero a décidé d'accorder l'asile politique à M. Evo Morales. Sa vie et son intégrité physique sont menacées», avait déclaré Marcelo Ebrard un peu plus tôt lundi au cours d'une conférence de presse à Mexico. Il a précisé que le gouvernement avait été sollicité par Evo Morales, qui a été contraint à la démission. «Il nous a demandé verbalement et de façon formelle de lui accorder l'asile politique dans notre pays», a-t-il dit. «Mexico s'est toujours distingué tout au long de son histoire pour avoir protégé ceux qui cherchaient un refuge», a conclu le ministre des Affaires étrangères mexicain.

Lâché par l'armée bolivienne dimanche après trois semaines de violentes manifestations, le socialiste Evo Morales était l'un des derniers représentants de la «vague rose» qui a déferlé au tournant des années 2000 sur l'Amérique latine, faisant virer à gauche le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Equateur et le Venezuela.

Revoir l'annonce de démission d'Evo Morales:

La Bolivie se trouve depuis lundi sans dirigeant. Les successeurs prévus à Evo Morales par la Constitution ont tous démissionné avec lui.

(afp/nxp)