Moins de mariages d'enfants en Inde

Le nombre de filles mariées avant l'âge légal a été pratiquement divisé par deux en Inde en une décennie, indique mardi le fonds des Nations unies pour l'enfance. Cette statistique a contribué à une baisse significative des mariages d'enfants dans le monde.

D'après l'UNICEF, 25 millions de mariages d'enfants ont été empêchés dans le monde ces dix dernières années.«Selon la tendance actuelle, 27% des filles, soit près de 1,5 million, sont mariées avant d'avoir 18 ans en Inde. C'est une forte baisse par rapport au taux de 47% d'il y a dix ans», commente Javier Aguilar, responsable de la protection de l'enfance à l'UNICEF.

Cette baisse est attribuée à un meilleur accès à l'éducation et à une prise de conscience du public des conséquences négatives de ces unions, notamment sur la santé et le niveau de vie.

Douze millions par an

Selon les estimations de l'UNICEF, 12 millions de filles sont mariées chaque année dans le monde et il faudra faire plus pour que la pratique n'ait plus cours d'ici 2030, conformément aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU.

Les conclusions de l'UNICEF sur l'Inde sont tirées d'une comparaison de ses questionnaires de santé de 2006 et 2016 qui demandaient aux femmes âgées de 20 à 24 ans si elles s'étaient mariées avant d'avoir 18 ans. Le fonds a également utilisé les données sur les mariages d'enfants du recensement de 2011.

L'âge légal du mariage en Inde est de 18 ans pour les femmes et de 21 ans pour les hommes. L'an dernier, la cour suprême indienne a jugé que des relations sexuelles avec une mineure constituaient un viol.

Malgré les sanctions prévues par la loi - une amende de 100'000 roupies (1445 francs) et deux ans de prison pour les parents pris en faute - le mariage des enfants reste très ancré dans la société. (ats/nxp)