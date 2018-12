Mobilisation pour celui qui avait démoli 3 Ferrari

Les Taïwanais se mobilisent pour aider un chauffeur-livreur taïwanais ayant démoli trois Ferrari alors qu'il conduisait en état d'épuisement, émus par l'énorme facture des réparations qui l'attend.

Lin Chin-hsiang s'est assoupi au volant aux petites heures dimanche sur une route de montagne au dessus de Taipei alors qu'il livrait de l'encens à des temples.

Il a non seulement détruit le véhicule familial mais a aussi heurté trois Ferrarri garées le long de la route par leurs propriétaires qui étaient partis pour une promenade dans la montagne.

