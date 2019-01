Mike Pompeo à Ryad pour sauver l'alliance

Le secrétaire d'Etat Mike Pompeo était lundi à Ryad pour pour concilier deux objectifs apparemment contradictoires: préserver l'alliance jugée prioritaire avec l'Arabie saoudite, tout en affichant, sous la pression de la classe politique américaine, une certaine fermeté après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

Ce numéro d'équilibriste devait attirer tous les regards sur sa rencontre attendue avec le puissant prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane qui cristallise la réprobation internationale depuis que le journaliste saoudien, critique du régime, a été assassiné début octobre dans le consulat de son pays à Istanbul.

Lors de sa précédente visite, au plus fort de l'affaire Khashoggi, les larges sourires de Mike Pompeo auprès de celui que l'on surnomme «MBS» avaient suscité une certaine indignation à Washington.

Ce nouvel entretien politiquement sensible était initialement envisagé dimanche soir, à l'arrivée du chef de la diplomatie américaine à Ryad dans le cadre d'une longue tournée régionale. Au lieu de cela, il a eu un long aparté inattendu à l'aéroport avec le ministre d'Etat aux Affaires étrangères Adel al-Jubeir.

Secretary of State Mike Pompeo said Saudi leaders needed to ensure that they would take full responsibility for the death of Jamal Khashoggi https://t.co/GxwBynxNvl

De nombreuses zones d'ombre

Mike Pompeo a «souligné l'importance pour l'Arabie saoudite de continuer son enquête sur le meurtre (...) afin que tous ceux qui sont responsables rendent des comptes», a indiqué le département d'Etat américain.

Une demande qu'il a promis de réitérer auprès du jeune prince héritier auquel il doit réclamer de disposer «de tous les faits», laissant entendre que le compte n'y est pas encore pour Washington.

Le procès de 11 suspects s'est ouvert le 3 janvier en Arabie saoudite et le procureur général a requis la peine de mort contre cinq d'entre eux. L'administration du président Donald Trump a, de son côté, sanctionné 17 responsables saoudiens.

Cependant, plus de trois mois après le meurtre, le corps de Khashoggi, qui collaborait avec le Washington Post, n'a toujours pas été retrouvé et des zones d'ombre demeurent, dont l'identité du ou des commanditaires de cette opération menée par un commando de 15 agents saoudiens.

Sous pression, les autorités saoudiennes ont fini par admettre que le journaliste avait été drogué et qu'il était mort d'overdose avant que son corps ne soit démembré à l'intérieur du consulat. Elles ont en revanche totalement dédouané «MBS».

Secretary of State Mike Pompeo says he will discuss the murder of journalist Jamal Khashoggi with Saudi Crown Prince Mohammad Bin Salman: "We'll hold those responsible accountable. And then we'll talk about all the important things we do with the kingdom of Saudi Arabia" pic.twitter.com/aM3hRFaRPU