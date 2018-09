Migrants de l'Aquarius arrivés à Malte

Les 58 migrants sauvés au large de la Libye par le navire humanitaire Aquarius sont arrivés dimanche dans le port de La Valette, après presque une semaine d'attente au large de la petite île méditerranéenne, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ces personnes, essentiellement d'origine libyenne, devaient débarquer un peu plus tard dans la journée. Elles avaient d'abord été transférées dans la matinée sur un navire des garde-côtes libyens depuis l'Aquarius, resté dans les eaux internationales au large de Malte.

Ces 58 migrants, dont 17 femmes et 18 mineurs, une fois débarqués et les contrôles sanitaires et légaux effectués, seront ensuite transférés vers plusieurs pays européens, conformément à un accord trouvé mardi.

Aux termes de cet accord, la France accueillera 18 de ces migrants, l'Allemagne et l'Espagne 15 chacune et le Portugal 10.

Ils avaient été secourus lundi au large de la Libye. L'une des familles était accompagnée d'un chien, Bella, également secouru, et qui a débarqué dimanche sain et sauf à Malte.

L'Aquarius, qui s'est vu retirer son pavillon par le Panama, avait choisi de rester dans les eaux internationales pour ne pas prendre le risque de se retrouver dans une situation d'illégalité une fois dans les eaux maltaises, avec le risque d'être saisi. (afp/nxp)