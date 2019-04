Migrants: Trump veut piéger les démocrates

Le président américain Donald Trump a confirmé vendredi envisager le transfert de clandestins arrêtés à la frontière vers des «villes sanctuaires», pour la plupart démocrates, afin, a-t-il ironisé, de faire plaisir à ses adversaires politiques.

Les «villes sanctuaires», comme San Francisco ou Chicago, refusent d'arrêter à grande échelle les migrants en situation irrégulière, limitant leur coopération avec les agents fédéraux chargés de l'immigration.

«Sachant que les démocrates sont réticents à changer nos lois très dangereuses sur l'immigration, nous envisageons en effet très sérieusement, comme rapporté (par la presse NDLR), de placer des immigrants illégaux dans des villes sanctuaires», a écrit sur Twitter le président américain.

Le locataire de la Maison Blanche a rédigé ces tweets au lendemain d'un article du «Washington Post». Selon le journal, qui citait un responsable de la Maison Blanche sous couvert d'anonymat, cette hypothèse était «simplement une suggestion» qui a finalement été «rejetée».

«Une offre illimitée»

Prenant le contre-pied de ses propres services, M. Trump a affirmé vendredi que ce projet était en réalité toujours d'actualité. «La Gauche Radicale semble toujours avoir une stratégie de frontières ouvertes (...). Cela devrait les rendre très heureux», a-t-il lancé dans un tweet chargé d'ironie. «Nous leur donnerons beaucoup (d'immigrants illégaux)», a-t-il ajouté un peu plus tard lors d'une cérémonie à la Maison Blanche. «Nous avons une offre illimitée à leur proposer», a-t-il encore ironisé.

....The Radical Left always seems to have an Open Borders, Open Arms policy – so this should make them very happy!