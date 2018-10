Migrants: Trump tente de galvaniser les électeurs

Donald Trump s'est saisi de l'avancée d'un cortège de milliers de migrants marchant vers les Etats-Unis pour replacer au coeur de la campagne des élections cruciales de mi-mandat le sujet brûlant de l'immigration et galvaniser sa base, prenant les démocrates en défaut.

«C'est un assaut contre notre pays, un assaut», a martelé Donald Trump devant des supporteurs enthousiastes au Texas, Etat frontière avec le Mexique, reprenant avec engouement le sujet de l'immigration qui avait figuré au coeur de sa campagne présidentielle victorieuse en 2016.

Les images de milliers de migrants honduriens avançant groupés à travers le Guatemala puis le Mexique tournent en boucle depuis la semaine dernière sur les écrans américains. Un hasard du calendrier qui «ne pouvait pas mieux tomber» pour les républicains, souligne Muzaffar Chishti, avocat et directeur de l'institut sur les politiques de migration à l'université de droit de New York.

Des personnes originaires du Moyen-Orient?

Dans deux semaines exactement, le 6 novembre, les Américains sont appelés à voter pour renouveler le Congrès, contrôlé par les républicains. Les démocrates ont de bonnes chances de reprendre la Chambre des représentants mais la voie est plus compliquée pour qu'ils s'emparent du Sénat. Et avec de nombreuses élections extrêmement serrées, tout peut faire basculer l'issue du scrutin.

«Pendant que nous parlons, le parti démocrate encourage des millions d'étrangers illégaux à enfreindre nos lois et violer nos frontières et submerger notre pays», a accusé, sans fondement, le président américain. Il laisse notamment entendre que des clandestins pourraient voter illégalement.

Evoquant la menace terroriste, Donald Trump affirme en outre que des personnes originaires du Moyen-Orient se sont glissées dans cette «caravane», ainsi que des membres du gang salvadorien ultra-violent MS-13. Un argument qu'il a encore repris mardi en présence de son vice-président, Mike Pence. Ce dernier a jugé «inconcevable» qu'il n'y ait pas des personnes originaires du Moyen-Orient «dans cette foule».

