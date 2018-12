Mexico et Washington en lune de miel pour solutionner la migration

Qui l’aurait cru il y a un an encore? Le Mexique et les États-Unis, dont les chefs d’État actuels se sont beaucoup invectivés durant leur campagne électorale respective, vont s’engager ensemble dans un ambitieux plan de développement destiné à freiner les flux migratoires en direction du nord. Le Mexique prévoit d’investir sur cinq ans 25 milliards de dollars au sud du pays, tandis que les États-Unis mettront 4,8 milliards de dollars dans des projets de développement dans la même zone, ainsi qu’une deuxième enveloppe de 5,8 milliards, constituée de fonds publics et privés, pour aider le Salvador, le Guatemala et le Honduras. Trois pays de forte émigration en direction des États-Unis.

Double posture

Ce plan, très concret même s’il doit encore être finalisé, négocié depuis quelques mois, tranche avec la rhétorique belliqueuse qu’utilise régulièrement le président états-unien quand elle sert ses intérêts. Pour rappel, Donald Trump, lorsqu’il était en pleine campagne électorale, n’avait pas hésité à réduire le Mexique à un pays producteur «de criminels, de violeurs et de trafiquants de drogue» et à traiter les États traditionnels d’émigration vers les États-Unis de «pays de merde». La caravane de migrants en provenance d’Amérique centrale, aujourd’hui bloquée à Tijuana, aux portes des États-Unis, était également tombée à pic pour servir d’argument No 1 au président Trump en vue des élections de mi-mandat de novembre. Tout comme émerge avec la régularité d’un métronome l’évocation du mur à construire à la frontière avec le Mexique, promesse électorale de l’actuel locataire de la Maison-Blanche.

Diplomatiquement, le mérite de ce plan Marshall pour le Mexique et l’Amérique centrale revient au nouveau président mexicain, tout juste entré en fonction, Andrés Manuel López Obrador. Il a insisté sur ce dossier malgré tous les vents contraires. On pensait qu’entre cet élu de gauche, que certains qualifient de populiste, et le fantasque Donald Trump, il allait y avoir des étincelles. Or pour l’heure, malgré les petites phrases, les deux présidents semblent plutôt avoir la capacité de soigner leurs points de convergence.

Voies d'immigration légale

Du point de vue états-unien, le plan d’aide s’inscrit dans une continuité, Washington investissant déjà dans la coopération avec les États d’Amérique centrale (2,6 milliards ces quatre dernières années). Mais le fait que ce plan soit issu d’un partenariat avec le Mexique, qui en a assumé le leadership, donne une nouvelle envergure à ce voisin du Sud, si souvent méprisé.

Le secrétaire mexicain aux relations extérieures, Marcelo Ebrard, a salué ce double engagement, scellé mardi, qui va «construire une Amérique centrale plus prospère et plus sûre», et ainsi «lutter contre les causes fondamentales de la migration». Reste encore à passer à l’action et à tenir le plan, car ses effets ne se verront pas de sitôt. En marge des investissements annoncés, le gouvernement mexicain prévoit d’ouvrir des voies légales d’immigration pour répondre à la demande des grands chantiers qu’il entend lancer, comme celui du Train Maya, destiné à désenclaver le sud du pays. (TDG)