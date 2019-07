Merkel encore assise à une cérémonie

Angela Merkel a choisi de nouveau de s'asseoir pour écouter des hymnes nationaux lors d'une visite officielle à Berlin mardi, après plusieurs tremblements en public qui ont nourri des interrogations sur sa santé.

La chancelière allemande s'est assise sur une chaise blanche au côté de la Première ministre moldave Maia Sandu pendant que retentissaient les hymnes de chaque pays. Celle qui dirige l'Allemagne depuis 14 ans avait déjà fait une entorse au protocole jeudi en s'asseyant pour une partie de la cérémonie d'accueil de son homologue danoise Mette Frederiksen.

In protocol breach, Merkel sits to welcome Danish PM after shaking bouts #AngelaMerkel #Germany https://t.co/rOvxTS5AzW