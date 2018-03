Mercedes et BMW dans le viseur de Trump

Donald Trump concentre ses attaques sur l'Union européenne dans sa vaste offensive sur le commerce, et se montre particulièrement menaçant à l'égard du secteur automobile, fleuron de l'industrie allemande.

Si les Européens ne suppriment pas leurs droits de douane, «nous allons taxer Mercedes-Benz, nous allons taxer BMW», a mis en garde samedi soir le champion de «l'Amérique d'abord».

Le président s'exprimait en banlieue de Pittsburgh, une région d'anciennes zones industrielles déshéritées particulièrement réceptives aux lourdes taxes sur l'acier et l'aluminium importés que M. Trump vient d'imposer.

Avant de déclencher une telle bataille commerciale, qui fait déjà des vagues tout autour de la planète, M. Trump a «bien pesé le pour et le contre», a assuré dimanche Raj Shah, un porte-parole de la Maison Blanche.

Cela fait longtemps que Donald Trump «décrit combien les pays étrangers ont saigné à blanc les entreprises américaines et les travailleurs américains», a justifié M. Shah sur l'antenne d'ABC. «Il veut tout simplement un accès aux marchés étrangers, et c'est ce qu'il va obtenir».

Les Européens «nous tuent sur le commerce», avait martelé devant ses partisans M. Trump. «On ne peut même pas vendre là-bas nos productions agricoles, ils nous restreignent carrément».

D'où le marché proposé au Vieux continent par le locataire de la Maison Blanche: si vous voulez échapper aux nouveaux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium, alors supprimez vos entraves sur l'entrée des produits exportés par les Etats-Unis.

«Pays merveilleux... qui nous tuent»

Ce qu'il a résumé samedi dans un tweet ainsi rédigé: «L'Union européenne, des pays merveilleux qui traitent très mal les Etats-Unis dans le commerce, se plaignent des droits sur l'acier et l'aluminium. S'ils abandonnent leurs horribles obstacles et leurs droits de douane sur les produits américains, nous abandonnerons les nôtres. Sinon, nous taxons les voitures etc. Honnête !».

