Menacés d'intoxication, les militants renoncent

Les six militants de l'ONG, qui ont passé quelque 40 heures sur la cheminée de 180 mètres d'une centrale à charbon polonaise pour protester contre le réchauffement climatique, ont du mettre fin à leur opération en raison de risques d'intoxication et ont été interpellés, a annoncé l'organisation écologiste jeudi.

BREAKING: After 40 hours, Greenpeace activists leave Belchatow tower in Poland due to critically high levels of pollution >> https://t.co/2Ffo74Upvv pic.twitter.com/sT3kJIHkn5

L'opération de Greenpeace s'est terminée mercredi en fin de soirée, à quatre jours de l'ouverture en Pologne, à Katowice, de la conférence mondiale de l'ONU sur le climat COP24.

Six activists spent the night on the top of Europe’s worst polluting coal plant. They’re calling for urgent climate action.



