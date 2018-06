Mélina Boughedir, la mère djihadiste qui embarrasse la France

Mélina Boughedir, 27 ans, Française et mère de quatre enfants, a été condamnée dimanche à une peine de prison à perpétuité par un tribunal de Bagdad pour appartenance à l’État islamique. Elle échappe à la peine de mort, mais ses avocats, de même que des ONG, dénoncent le rôle qu’ont joué les autorités françaises dans le dossier. Jeudi, à 48 heures du procès, le ministre français de la défense, Jean-Yves Le Drian, avait publiquement qualifié la Française de «combattante».

Or c’est précisément sur le rôle que Mélina Boughdir a joué en Irak que s’articulait tout l’enjeu du procès. La Française avait été capturée l’été dernier à la fin de la bataille de Mossoul, en Irak, ville qu’elle avait rejointe en famille en 2015 alors qu’elle était sous le contrôle de l’État islamique. Selon ses avocats, la Française affirme avoir été sous l’influence de son compagnon, présenté comme «cuisinier de Daech» et qui aurait été tué lors de la bataille de Mossoul.

Au mois de février, Mélina Boughedir avait été condamnée à sept mois de prison pour séjour légal en Irak, mais il n’était pas question, alors, d’appartenance au groupe État islamique. C’est après un recours de la Cour de cassation qu’un nouveau procès s’est tenu.

La Fédération internationale des droits de l’homme a dénoncé dimanche un procès «expéditif» (50 minutes, dont 5 de délibéré) et qui n’a «en aucun cas» respecté ses droits à la défense. L’organisation a estimé que les propos de Jean-Yves Le Drian «la condamnaient par avance à une condamnation lourde» et qu’ils représentaient une «atteinte absolue à la présomption d’innocence (…) révélatrice de l’effondrement actuel des valeurs démocratiques dans la lutte anti-terroriste». Les avocats de Mélina Boughedir ont écrit samedi une lettre à l’État français pour protester contre cette ingérence dans le dossier, qui vise, selon eux, «à empêcher tout retour de ses ressortissants djihadistes».

En réponse à ce jugement, le ministre français des Relations avec le Parlement, Christophe Castaner, a souligné le caractère «légitime» des autorités judiciaires irakiennes. «La justice irakienne est légitime à juger. Elle a pris une décision. Il n’y a pas la peine de mort qui aurait conduit les autorités françaises à demander qu’elle ne soit pas appliquée. Dont acte», a-t-il déclaré au Grand Rendez-vous Europe 1-Les Echos-CNEWS.

L’Irak et la France n’ont pas d’accords d’extradition, et on ne sait pour l’heure si la condamnée va pouvoir purger sa peine en France, comme le réclament ses avocats, mettant notamment en avant la situation familiale. Des quatre enfants, à l’époque arrêtés avec leur mère, trois sont déjà revenus en France. Le quatrième, une petite fille de 16 mois née en Irak, est resté avec sa mère. Les avocats de Mélina Boughedir ont annoncé que leur cliente allait faire appel de la décision du tribunal de Bagdad. (TDG)