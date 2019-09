Mélenchon face aux juges pour un procès qu’il dénonce

«Monsieur le président, sauf votre respect, accuser un insoumis de rébellion, il y a une forme de pléonasme…»

L’homme ne change pas: l’œil vif, le verbe haut, avec cette assurance du dirigeant politique de haut vol, d’emblée Jean-Luc Mélenchon établit entre lui et le président du tribunal une subtile forme de parité. Entouré de cinq coaccusés et accompagné par la crème des députés de La France insoumise (LFI), il comparaît jeudi devant le Tribunal correctionnel de Bobigny pour «actes d’intimidation contre l’autorité judiciaire, rébellion et provocation». En théorie, il encourt 10 ans de prison et 150 000 francs d’amende.

On a beau connaître les procès français à grand spectacle, celui-ci dépasse la mesure: deux à trois cents journalistes battent le pavé devant le tribunal, sans compter les sympathisants, tout aussi nombreux, qui dressent leurs banderoles: «Pour que cessent les procès politiques.» À la pause de midi, la sortie du leader de LFI déclenche une forme d’émeute. Des applaudissements éclatent, des chants s’entonnent, une nuée de caméras se précipitent alors que, sans un mot, entouré d’une dizaine de policiers qui l’aident à fendre la foule, Jean-Luc Mélenchon gagne une petite rue bloquée à tout accès pour s’exfiltrer en voiture. Derrière, un photographe s’encouble et chute lourdement sur son appareil. Évanoui, le visage en sang, il est secouru par des policiers tandis qu’une militante qui découvre la scène s’indigne contre les pandores: «Ils sont fous, ces gens-là, c’est des brutes…»

Un procès à grand spectacle ne dissimule pourtant pas les petites misères de la justice française. Toute l’affaire tourne autour des circonstances d’une perquisition effectuée le 16 octobre de l’année dernière au siège de LFI. Empêché d’entrer dans ses locaux, Mélenchon s’est alors emporté contre des policiers, hurlant «La République c’est moi» ou encore «Personne ne me touche, ma personne est sacrée, je suis parlementaire». Par ses menaces et son intervention, il aurait rendu la perquisition impossible.

Des images de la scène existent, tournées par des smartphones et une équipe de TV, mais il faudra deux heures pour les visionner: problèmes d’ordinateur, de formatage, de son qui disparaît par instants. «Pourquoi?» dénoncent les avocats. «Que voulez-vous que j’en sache!» répond le président, visiblement exaspéré par ces bugs techniques.

On vient pourtant à bout des vidéos, qui ne montrent d’ailleurs que ce que tout le monde sait déjà: le mutisme des policiers, qui bloquent l’accès des locaux aux parlementaires, sans expliquer pourquoi; l’arrivée furibonde de Mélenchon, les hurlements, la bousculade; beaucoup de bruit, mais pas de coups, pas d’injures.

Vient enfin le moment tant attendu: l’audition de Jean-Luc Mélenchon. Il explique sa tension ce matin-là – lui-même et treize autres lieux liés à son parti avaient été perquisitionnés – il détaille sa conviction qu’il s’agissait d’une opération politique destinée à l’affaiblir. «Tout ce qu’on me reproche, c’est d’avoir parlé avec virulence. Je parle fort, je parle toujours ainsi, je ne sais pas parler autrement.» Il nie toute forme de violence ou manque de respect envers les policiers: «Pas un instant je ne m’adresse à eux en ne respectant pas leur intelligence. Aurais-je dû agir autrement? Si j’avais vu la caméra, j’aurais peut-être été plus aimable. Je ne l’ai pas vue, j’ai été comme je suis, mais être comme je suis n’est pas un délit.»

Vient ensuite le moment encore plus attendu. Car il y a dans la salle la star absolue du barreau parisien: Éric Dupond-Moretti, l’avocat de plusieurs policiers qui se sont portés partie civile. Quand il se lève pour questionner le prévenu, la salle frémit…

– Dites-moi, M. Mélenchon, les policiers que vous voyez là, ils obéissaient à qui?

– Je ne sais pas.

– Ils obéissaient à l’autorité judiciaire.

– Peut-être, je ne sais pas.

– Ils n’étaient pas là par hasard…

– Que cherchez-vous, M. Moretti? Allez au but au lieu d’avancer par petits morceaux pour me coincer. Allez-y, soyez offensif!

– J’irai comme je sais faire.

– Je réponds comme je sais faire!

Le président intervient pour rappeler que les réponses doivent lui être adressées. «Il faut que j’apprenne les usages, M. le président», répond avec un sourire Mélenchon, manifestement satisfait d’avoir évité les pièges de l’avocat. Pendant deux heures il détaille son rôle de «tribun du peuple» ou le «lien fondamental qui lie la citoyenneté, l’émancipation et l’insoumission».

Lors d’une suspension de séance, Me David Lepidi, avocat d’un policier, se montre peu impressionné: «Si ces faits avaient été commis par des jeunes de banlieue, ils auraient été interpellés, menottés, placés à vue et cités en comparution immédiate.» Me Dupond-Moretti sort fumer une cigarette, sans grogner un mot. Le procès se poursuit vendredi…

«La loi, le sacré, la République c’était nous ce matin-là»

Paru le jour même de l’ouverture de son procès, «Et ainsi de suite» a été écrit sous forme de chroniques, cet été en Amérique du Sud. Ce livre est un plaidoyer de Jean-Luc Mélenchon contre le procès qui lui est intenté. D’ailleurs, plusieurs pages du livre ont nourri presque littéralement certains des propos qu’il a tenus jeudi devant le tribunal de Bobigny.

«Personne ne me touche, ma personne est sacrée!» avait-il hurlé devant un policier. Il s’en explique dans le livre: «Ma personne est sacrée» renvoie au statut des premiers tribuns du peuple à Rome en 494 avant l’ère chrétienne. Un statut inchangé depuis deux mille six cents ans pour les députés. Cette immunité est reprise en France dès la première Assemblée nationale. Mirabeau y fait voter l’inviolabilité des députés craignant pour eux les représailles du roi.»

Évoquant les tribuns du peuple «qui vivent en moi comme des modèles et des raisons de me lever le matin», il n’a pas un mot de remords sur les événements liés à la perquisition du 16 octobre: «Nous avons eu raison de nous révolter parce que la loi, le sacré et la République, c’était nous ce matin-là et non pas ces deux malheureux pandores devant cette porte.» Il y développe également ses thèmes favoris: le rôle néfaste des médias et l’acharnement judiciaire, qui feraient de lui un Lula français. A.R.