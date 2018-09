Médicament contre l'hépatite suspendu au Brésil

La justice brésilienne a décidé de suspendre le brevet pour le sofosbuvir du laboratoire américain Gilead Sciences, un traitement efficace mais très coûteux contre l'hépatite C qui crée également des polémiques en Europe.

La requête de suspension avait été faite par Marina Silva, candidate écologiste à l'élection présidentielle qui se tient le mois prochain au Brésil.

Un juge de première instance de Brasilia, Rolando Valcir Spanholo, a estimé, qu'en octroyant la semaine dernière le brevet au groupe américain, l'Institut national de propriété intellectuelle (Inpi) avait agi au détriment de «son obligation constitutionnelle de veiller à la souveraineté nationale et à l'intérêt public».

Exciting news in the #HepC world coming from #Brazil! Paving the way to access for @GileadSciences #Sofosbuvir - but generic & less $!!

